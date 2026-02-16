Rösträknare till valet 2026
2026-02-16
Uppdraget
På valdagen räknar landets kommuner samman rösterna i en preliminär beräkning, Länsstyrelsens roll är att därefter räkna samman alla rösterna slutligt.
Ansvaret innebär att Länsstyrelsen Västra Götaland räknar, kontrollerar och sammanställer valresultat för länet vid valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen söker nu medarbetare till den slutliga sammanräkningen av rösterna i valet 2026. Rösterna från valet den 13 september kontrollräknas under omkring två veckor med start måndagen den 14 september. Sammanräkningen pågår tills dess att den är klar men beräknas ta cirka två veckor. Sammanräkningen kommer att äga rum i Göteborg.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Är du en person som trivs i strukturerade miljöer, är van att arbeta efter givna ramverk och regler och har ett naturligt samhällsintresse? Då kan detta viktiga demokratiuppdrag vara för dig!
Vi söker totalt cirka 300 rösträknare till sammanräkningen av rösterna vid valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026. Som rösträknare svarar du för räkning, granskning, bedömning och sortering av valsedlar. Arbetet sker tillsammans i en grupp av tre. Det är av yttersta vikt att du har förmåga att effektivt genomföra ditt arbete utifrån tydligt uppsatta tidsramar.
Eventuellt kommer det bli aktuellt att även rekrytera kontrollanter, registrerare och arkivpersonal. Om du har erfarenhet av arbete som kontrollant, registrerare eller arkivpersonal hos Länsstyrelsen vid något tidigare val och är intresserad av att arbeta som något av det nu, kan du ange i ansökan vilken av de tjänsterna du är intresserad av, utöver ditt intresse av tjänst som rösträknare.
Som kontrollant kontrollerar du rösträknarnas arbete. Som registrerare sköter du registrering av resultat i dator och gör både kontrolläsning och sortering. Som arkivpersonal ordnar du med utlämnande av det som ska räknas och dokumenterar det men arkiverar också material från registrerare.
Arbetet utförs i ändamålsenliga lokaler, anpassade för funktionsvariationer.
Utbildning och tillträde
Inför rösträkningen i september får du den utbildning du behöver under en obligatorisk utbildningsdag i augusti, under vecka 34 eller 35. Deltagande i utbildningen är obligatoriskt och en förutsättning för att vara aktuell för anställning. Anställningen är en intermittent anställning (tillfällig) och tillträde sker i samband med utbildningen i augusti och pågår sedan från den 14 september tills valet är sammanräknat, totalt ca 10 dagars arbete under två veckor.
Placeringsort är Göteborg.KvalifikationerKvalifikationer
Du ska ha fyllt 18 år. Du ska vara noggrann, snabb och ha lätt för att räkna valsedlar effektivt med rättssäkerhet och god kvalitet. Vidare behöver du ha goda språkkunskaper i svenska och lätt för att läsa och uppfatta såväl tryckt som handskriven text. Arbetet kan stundtals vara monotont, vilket innebär att du behöver ha ett gott tålamod. Som person är du metodisk och strukturerad, med god förmåga att följa angivna säkerhetsregler. Du trivs i strukturerade miljöer, har lätt för att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett naturligt samhällsintresse. Du är dessutom noggrann och har god förmåga att följa uppsatta rutiner och regelverk. Du har ett gott sifferminne.
Meriterande
Det är meriterande att ha arbetat vid sammanräkningen vid de allmänna valen 2022 eller av valet till EU-parlamentet 2024. Erfarenhet av liknande uppgifter i samband med val kan ses som meriterande.
Det är också meriterande om du har intresse och förståelse för den demokratiska processen.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Säkerhetsprövning kan komma att genomföras för vissa av tjänsterna.
Tester kan komma att användas i rekryteringsprocessen. Intervjuer sker från mitten av april.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Om Länsstyrelsen Västra Götaland
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Timlön. Fast timlön för respektive uppdrag/roll. Så ansöker du
