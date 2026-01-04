Rörmokare / VVS-montör inom drift sökes
2026-01-04
Vi på Fenix söker en rörmokare/VVS-montör som vill arbeta nära kunder, bidra med kvalitet och växa tillsammans med oss.
Om Fenix
Fenix är en engagerad och personligt inriktad förvaltare av bostadsrättsföreningar, baserad i Upplands Väsby. Vi tror på relationer, värdeskapande och engagemang - och på människor som vill göra skillnad.
Hos oss lägger vi stor vikt vid:
Intelligens och omdöme
Hög energi och driv
Hög integritet och ansvarskänsla
En vilja att göra skillnad och utvecklas över tidPubliceringsdatum2026-01-04Om tjänsten
I rollen som rörmokare/VVS-montör får du ett stort eget ansvar och arbetar nära både styrelser och boende. Du blir en viktig del av Fenix ansikte utåt.Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av VVS-installationer
Felsökning vid akuta och planerade ärenden
Underhållsarbete i fastigheter
Kontakt med styrelser och boende
Dokumentation och återrapportering
Vi söker dig som:
Är utbildad och/eller certifierad rörmokare/VVS-tekniker
Har några års erfarenhet av servicearbete (meriterande inom BRF/fastighet)
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs med kundkontakt och har ett professionellt bemötande
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Ett personligt och familjärt bolag med korta beslutsvägar
Varierande arbetsdagar och stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och växa tillsammans med bolaget
Konkurrenskraftig ersättning
Långsiktigt samarbete för rätt personSå ansöker du
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan eller ett kort mejl med några rader om dig själv till info@fenixab.se
Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@fenixab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fenix Fastighet AB
(org.nr 559111-5661)
Husarvägen 4 (visa karta
)
194 79 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9668459