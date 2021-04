Rörmokare med Driv - Kontorsbemanning Sverige AB - VVS-jobb i Göteborg

Kontorsbemanning Sverige AB / VVS-jobb / Göteborg2021-04-13Kontorsbemanning är ett företag som erbjuder uthyrning och rekrytering av personal inom ekonomi, administration, försäljning och IT. Vi hjälper företag att hitta flexibla rekryterings- och bemanningslösningar. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare kan vi erbjuda våra kunder kompetent och motiverad personal. Vi är auktoriserade av Bemanningsföretagen och har kollektivavtal.Vi söker för vår kunds räkning en Rörmokare med flera års erfarenhet. Företaget som vi representerar expanderar kraftigt och behöver omgående få in personal med gedigen kunskap innom rörläggning. Givetvis önskar vi att du har ambitionen att vilja utvecklas och växa med företaget. dina kunskaper värdesätter vi högt och ser därför gärna att du har lätt för att kommunicera obehindrat med kunder och har en god samarbetsförmåga.Kvalifikationer och meriterB-körkortCertifierad VVS-montör eller många års yrkes erfarenhetGoda kunskaper i svenska (tal och skrift)Som person är du flexibel, organiserad och noggrann.Intervjuer och anställning sker löpande så skicka gärna in din ansökan omgående.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-13Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-04-30Kontorsbemanning Sverige AB5687168