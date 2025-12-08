Room Stylist/Housekeeping - Clarion Hotel Umeå
2025-12-08
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Gör varje hotellvistelse till ett mästerverk
Hos oss på Clarion Hotel Umeå omdefinierar vi förstklassig hotell- och servicenäring med urban sofistikering, hög standard och en hotellatmosfär som både är vibrerande och välkomnande. Vi utökar nu teamet och söker nya kollegor till avdelningen, dels med två fasta tjänster för arbete varannan helg på 20%, samt att vi söker extrapersonal för arbete vid behov!
Som room stylist vet du att varje oförglömlig hotellvistelse börjar med ett fantastiskt första intryck som följer med i varje gästinteraktion, och som del av vår style-avdelning spelar du en avgörande roll genom att säkerställa gästbekvämlighet och gästnöjdhet. Ditt öga för detaljer när det gäller att hålla rummen rena och välutrustade, har direkt inverkan på våra gästers totala hotellupplevelse. Vi söker nu en dedikerad person som vill bli en del av vårt team och bidra till vår avdelnings framgång.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
• Städa och underhålla gästhotellrum och allmänna hotellytor enligt högsta kvalitetsstandarder
• Säkerställa att all utrustning är påfylld och välfungerande
• Omedelbart följa upp kundförfrågningar och hantera gästers olika angelägenheter och önskemål
• Samarbeta med städteamet för att säkerställa effektivt arbetsflöde och hög standard
• Bidra till vårt teams framgång när det gäller gästnöjdhet, medarbetarnöjdhet och ekonomiska mål
Detta är två fasta anställningar på 20% (varannan helg) med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsterna omfattar varierande skiftarbete, framförallt helger men det finns möjlighet att jobba extra efter behov utöver det.
Stämmer detta in på dig?
• Du är omsorgsfull och har öga för detaljer med en stark arbetsmoral
• Du är exakt och noggrann i ditt arbete
• Du är pålitlig och punktlig med ett positivt förhållningssätt
• Du är bekväm med att arbeta självständigt och som en del av ett team
• Du kan arbeta i en fysiskt aktiv roll, som innefattar böjningar, lyft och stående under långa perioder.
Bonuspoäng för:
• Tidigare arbetslivserfarenhet av städning eller rengöring
• Kunskap om rengöringsprodukter och -tekniker
• En proaktiv inställning och vilja att gå de där extra stegen
• Inom Strawberry värdesätter vi mångfald. Olika bakgrund, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Varför bli en del av Clarion & Strawberry?
Hos oss på Clarion blir du en del av ett varumärke som kombinerar det bästa från urban stil och högsta kvalitet. Ett engagemang som även sträcker sig till vårt arbetsteam. Här kan läsa vad du kommer att kunna åtnjuta:
• En inspirerande arbetsmiljö med högt tempo där dina insatser kommer att värdesättas
• Möjligheter att avancera och utvecklas inom den dynamiska Strawberry-koncernen
• Personalrabatter och särskilda vän- & familjepriser i våra 200+ hotell
• Fyra extra hotellnätter varje år
• 25 % rabatt på mat och dryck vid våra restauranger och barer
• Exklusiva priserbjudanden på kundupplevelser, resor, shopping och mycket mer
• Utöver detta tillkommer lokala förmåner på Clarion Umeå såsom gratis träning i hotellets gym mm.
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att göra skillnad?
Stämmer detta in på dig? Vänta inte, skicka in din ansökan redan idag för att bli en del av vårt team och hjälpa till att skapa förstklassiga gästupplevelser med Clarion. Vi behandlar ansökningar löpande, så det är möjligt att en del av våra tjänster blir tillsatta innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Clarion Hotel Umeå Jobbnummer
