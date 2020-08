Röntgensjuksköterska till Magnetkameran, Akademiska sjukhuset - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2020-08-26Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrumMed 8 600 anställda, ca 900 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetMR-verksamheten växer och nu söker vi röntgensjuksköterskor som vill vara med och utveckla vår verksamhet. Vi har idag den senaste tekniken i nya utrustningar, delar av verksamheten har flyttat in i nya fina lokaler i en ny vårdbyggnad och inom kort startar verksamheten på vår nya intraoperativa magnetkamera.Ditt uppdragSom röntgensjuksköterska på MR, verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicinskt centrum, erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att praktiskt förbereda patienter och utföra undersökningar samt hantering, lagring och bearbetning av insamlade data. Patientadministration och kontakter med mottagningar, avdelningar och remittenter ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta med såväl kliniska patientundersökningar samt med forskningsundersökningar.Som röntgensjuksköterska blir du en del av ett tvärprofessionellt team inom enheten och kommer att samarbeta med läkare, sjukhusfysiker, kemister, undersköterskor och medicinska sekreterare med flera. Vi lägger upp en individuell upplärningsplan för alla som börjar arbeta på avdelningen.Hos oss får du möjligheten att utveckla och utvecklas. Med andra ord - vi erbjuder dig en händelserik framtid. Vi erbjuder dessutom konkurrenskraftiga löner.2020-08-26Du är legitimerad röntgensjuksköterska med goda kunskaper inom MR. Förutom utbildning och erfarenhet värderar vi självklart din personlighet högt. Dina arbetsuppgifter och den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på att du är serviceinriktad, anpassningsbar och har god samarbetsförmåga. Dessutom behöver du vara noggrann och se positivt på arbetet. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket såväl i tal som skrift.Vi erbjuderVi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på 100%, eventuellt kan provtjänstgöring komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Malin Hansen, 018-611 97 86Facklig kontaktperson Vårdförbundet: Röntgensjuksköterska Sanja Cikota 018-6114710Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 100%, Tillträde enligt ö.k -Sista dag att ansöka är 2020-10-01REGION UPPSALA5333763