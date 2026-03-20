Röntgensjuksköterska
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Katrineholm Visa alla sjuksköterskejobb i Katrineholm
2026-03-20
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Radiologiska kliniken Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
Välkommen till en arbetsplats där du får arbeta flexibelt och växa i din roll genom rotation inom de allra flesta modaliteterna! Radiologiska kliniken bedriver verksamhet på både Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. På röntgen i Katrineholm är vi 24 kollegor som arbetar tillsammans i ett sammansvetsat team.
På kliniken får du goda möjligheter att omsätta dina tidigare erfarenheter samt utvecklas och breddas i din yrkesroll. Vi arbetar med delaktighet, öppenhet och ett gott medarbetarskap!Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Radiologiska kliniken är en mellanstor klinik som erbjuder både bredd och specialisering. Vi arbetar med ett nära och coachande ledarskap som främjar utveckling för dig som individ. Kliniken består av två sjukhus som samarbetar, du kommer att ha din basstation på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm men det finns möjlighet till flexibilitet även där. Regionen främjar utveckling och ser gärna att du vill utvecklas, det kan vara inom en specifik modalitet eller undersökningstyp men också i ledarskap om intresset ligger där. I rollen arbetar du nära läkare, undersköterskor och andra röntgensjuksköterskor.
Kullbergska sjukhuset erbjuder konventionell röntgen, datortomografi, magnetkamera och ultraljud. Vi är mycket stolta över vår nystartade MR-verksamhet som bidrar till att färre patienter behöver resa till annan ort och vi som arbetar på enheten får lärorik variation i arbetet. Kliniken utför även mammografiscreening samt klinisk bröstdiagnostik i Sörmland. Utrustningen är modern med digital såväl bild- som remissinformation.
Sedan sommaren 2023 står vårt helt nya genomlysningslab klart. Labbet är multifunktionellt med två system i ett, vilket ger stor variation av undersökningsmöjligheter.
Vi erbjuder
Ett varierat arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
Som anställd på radiologiska kliniken har du rätt till minst 30 dagar semester per år.
Individanpassad introduktion där du får lära dig alla modaliteter.
Verksamhetsbaserade individanpassat schema till viss del.
Friskvårdsbidrag 5000kr (år 2025 vid minst 6 månaders anställning annars 416 kr per månad).Arbetsuppgifter
Vår klinik utför CT, MR, ultraljud samt konventionell röntgen och mammografi. Arbetet innebär dag/kvälls och helgtjänst. Beredskapsarbete nattetid ingår där man utgår från hemmet. Bor du längre bort ifrån sjukhuset finns det jourrum. Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete och står nu inför nya spännande utmaningar. Vi söker därför dig som gillar förändringsarbete och är intresserad av att påverka flöden inom din sektion. Alla ingår i ett team med roterande arbetsuppgifter på såväl CT som konventionell röntgen vilket gör att alla har möjlighet att utvecklas inom dessa områden. Även MR-personal arbetar med CT och konventionell röntgen.
Vi ser fram emot att ge dig en grundlig inskolning hos oss!
Din kompetens
Du är legitimerad röntgensjuksköterska och talar och skriver god svenska då språket är ett viktigt verktyg i arbetet. Vi söker dig som värdesätter ett gott samarbete. Som person är du initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och är flexibilitet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Just nu finns även möjlighet till uppdrag som sektionsledare till DT-sektionen för dig som har tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Ingela Egestål Brithén, 0150-563 39.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0150-561 00.
Kom och jobba hos oss på radiologiska kliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-10.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9809692