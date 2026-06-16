Röjsågsarbetare
Clavic Consulting AB / Skogsbrukarjobb / Krokom Visa alla skogsbrukarjobb i Krokom
2026-06-16
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Jobba som röjsågsarbetare – utomhusjobb med bra lön och frihet!
Arbetstid & upplägg
Heltid
• Arbetstider: 07:00–16:00 (flexibelt)
• Start i juni → slut slutet av oktober
Arbetet
• Man jobbar i lag om 4 personer
(totalt behövs 8 personer)
• Tillgång till pickup, röjsågar, bränsle
• Röjsågen väger 9,6 kg och den bär du i en sele
• Viktigt att hålla sågklingan så vass som möjligt detta gör du genom att fila bladet vid behov flera gånger per dag
Du laddar ner en app där du ser vilket område som ska röjas och hur du hittar dit - lokalsinne är en bra egenskap.
• Standardyta: 100*100 meter = 1 hektar
Utrustning & kläder
Man får ett komplett paket med arbetskläder, bl.a.:
• kängor
• jacka
• byxor
• handskar
• hjälm + visir
• regnkläder
Boende
• Stuga/lägenhet för 4 personer
• Eget rum
• Kostnad: 10 000 – 15 000 kr/månad för 4 personer
• Tvättmaskin finns (man tvättar sina egna kläder)
Övriga krav
• B-k.rkort
• Hemresor bekostar man sj.lv
• Arbetsledare finns och kommer fr.n Polen och Bulgarien
• Svensk personal? Ja helst – men EU-medborgare fungerar också - bör kunna kommunicera på engelska
• Röjsågsutbildning 1 dag finns online genomförs innan start och ingår i introduktionsutbildningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
E-post: anders@rydbacken.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clavic Consulting AB
(org.nr 556907-5434)
Storåbränna 139 (visa karta
)
835 62 FÖLLINGE Arbetsplats
Big River Camp Kontakt
Anders Rydbacken anders@clavic.se +46727403860 Jobbnummer
9967011