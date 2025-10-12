Rivare

Stockholms Våtrums Entreprenad AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-10-12


Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Stockholms Våtrums Entreprenad AB i Stockholm

Hej!
I dagsläge söker vi efter 2 rivare med erfarenhet inom badrum och kök

Vi utför cirka 8-10 badrum och kök per månad och håller på att expandera.
Arbetsuppgifterna kommer att vara att ;
Täckning av utrymmet samt förberedning inför rivning.
Uppsättning av Bigbags
Borttagning av ytskikt
Bilning av golv för byte av groda i badrummet
Rivning av väggar
Borttagning av golv
osv

Den som söker tjänsten behöver ha B körkort samt erfarenhet . Kommer att kräva 2 referenser också.
Kontoret ligger i Kista och där utgår vi ifrån, men jobbar i hela Stockholm.

6 månaders provanställning och därefter tillsvidare anställning erbjuds.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: info@sveabbygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms Våtrums Entreprenad AB (org.nr 559045-0929)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9552467

Prenumerera på jobb från Stockholms Våtrums Entreprenad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Stockholms Våtrums Entreprenad AB: