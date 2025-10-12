Rivare
2025-10-12
Hej!
I dagsläge söker vi efter 2 rivare med erfarenhet inom badrum och kök
Vi utför cirka 8-10 badrum och kök per månad och håller på att expandera.
Arbetsuppgifterna kommer att vara att ;
Täckning av utrymmet samt förberedning inför rivning.
Uppsättning av Bigbags
Borttagning av ytskikt
Bilning av golv för byte av groda i badrummet
Rivning av väggar
Borttagning av golv
osv
Den som söker tjänsten behöver ha B körkort samt erfarenhet . Kommer att kräva 2 referenser också.
Kontoret ligger i Kista och där utgår vi ifrån, men jobbar i hela Stockholm.
6 månaders provanställning och därefter tillsvidare anställning erbjuds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: info@sveabbygg.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Våtrums Entreprenad AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552467