Ridlärare/instruktör på häst

2026-01-19
Berga Naturbruksgymnasium söker ridlärare 80-100% med start omgående - 15/6 2026 med goda möjligheter till fortsättning
Vi söker dig som är ridlärare lägst level 1. Du kommer att hålla lektioner i hoppning, dressyr och även praktiska övningar, samt sköta Bergas hästar och anläggning. Även teoretiska lektioner i hästämnen kan förekomma beroende på din kompetens.
Vi söker dig som:
Tycker om att arbeta med ungdomar
Är engagerad, positiv och pedagogisk
Har god häst- och ridkunskap
Har erfarenhet av att hålla ridlektioner
Leda ridlektioner på olika nivåer
Skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever
Bidra till en positiv stämning i stallet och på ridbanan
Tjänsten innebär:
Visstid, tidsbegränsad till 15 juni 2026 med goda möjligheter till fortsättning
Möjlighet till boende finns
Om Skolan
Berga naturbruksgymnasium ligger i Västerhaninge utanför Stockholm och ägs av Dille Bolagen AB. Det är en gymnasieskola belägen på en stor gård. Vi bedriver ett lantbruk och har häststallar, ridhus, ridbanor, körslingor och internat. Sedan 1921 har ungdomar utbildat sig inom lantbruk på Berga, även om gårdens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.
Skolan har ett läge som är unikt för Stockholms län, bara trettio minuter med pendeltåg från Stockholms centralstation. På Berga är det nära till både stad, hav och skog.
Berga är en stor skola till ytan men en ganska liten skola vad gäller elevantalet. Idag går cirka 240 elever här. Antalet personal uppgår till cirka 55 personer, det går alltså inte så många elever per vuxen på skolan. I stort sett alla lärare är behöriga och har lärarlegitimation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: info@bergaedu.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ridlärare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853), https://www.bergagymnasium.se/
Berga naturbruksgymnasium Berga Skolväg 1 (visa karta
)
137 91 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
Berga Naturbruksgymnasium Kontakt
Stallchef
Carolin Nilsson carolin.nilsson@bergaedu.se 0709406178 Jobbnummer
9690777