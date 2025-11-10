Returmottagare | Maskiner | Malmö
2025-11-10
Arbetsuppgifter
Nu söker vi en returmottagare med BE- eller CE-körkort till ett varierande och socialt arbete med mycket kundkontakt. Du ansvarar för leverans och hämtning av maskiner och utrustning hos kunder, samt ser till att dessa är i gott skick vid överlämning. I samband med leveranser hjälper du till att starta upp maskinerna och säkerställa att de fungerar som de ska. När du inte är ute på körningar arbetar du i verkstaden med enklare reparationer, rengöring, målning och funktionskontroller av utrustningen. Du bidrar även till att hålla ordning och reda, både i verkstaden och på företagets område.Bakgrund
Vi söker dig som har en positiv inställning, är serviceinriktad och trivs med att ha många bollar i luften. Du är händig, noggrann och har ett intresse för teknik och maskiner. Du har lätt för att samarbeta och tycker om att möta kunder. Till denna tjänst bör du vara stresstålig, kunna planera din arbetsdag på ett effektivt sätt och ha förmåga att ta till dig instruktioner både muntligt och skriftligtKvalifikationer
BE-körkort / CE-körkort
Giltigt truckkort
Förmåga att utföra enklare reparationer och underhåll av maskiner
Obehindrat behärska det svenska språket i både tal och skrift Om företaget
Företaget har sitt säte i Malmö och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
Urval
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag! Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Detta är ett heltidsjobb.
