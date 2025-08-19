Resurspedagog/barnskötare Ulvsättraskolan samt fritidshem
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Ulvsättraskolan är en F-6 skola med ca 530 elever belägen i kommundelen Kallhäll.
Inom verksamheten ryms även resursskola med kommunalt intag och fritidsverksamhet F-3 samt Klubben för åk. 4-6.
På Ulvsättraskolan finns en härlig blandning elever från olika kulturer. I skolans närhet finns Kallhällsparken, ishall, fotbollsplan och friidrottsanläggning. Stora grönområden finns i närområdet.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Ulvsättraskolan söker en resurspedagog för F-3 under dagtid, för att sedan efter skoldagens slut fortsätta arbetet på ett av skolans fritidshem.
Som resurspedagog arbetar du med att stötta eleverna under hela deras skoldag och finns med vid deras sida under lektioner, vid rastverksamhet och fritids.
Arbetsuppgifterna är individ och behovsanpassad och ingen dag är den andre lik.
Tillsammans med ansvarig lärare planerar ni tillsammans för en strukturerad, trygg och lärorik undervisning.
Du hjälper våra elever att hitta individuella lösningar, så att de kan tillgodogöra sig kunskap utifrån deras behov.Kvalifikationer
Som person är du lugn, lyhörd och stresstålig. Du har en god kommunikationsförmåga samt visar på ett trevligt och professionellt bemötande mot alla i din omgivning.
Du har en förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Ett krav är att du har tidigare erfarenhet av arbete i skola med elever i behov av särskilt stöd.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
