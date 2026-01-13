Resursassistent till Grisslheamns skola
2026-01-13
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.
Uppdraget
Gilllar du att samverka med andra och att skapa goda och förtroendefulla relationer med barn och unga är du välkommen att arbeta med oss på Grisslehamns skola. Du är en viktig vuxen i elevers lärande och bistår lärare med stöd för elever och arbetar för att skapa en skola där alla trivs och får möjlighet att växa. Tjänsterna är deltid 50-100%.
Som resursassistent på våra skola är du med och bidrar till en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla, där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med lärarna stötta och skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Som resursassistent är du med och arbetar både i och utanför klassrummet.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta på skola sedan tidigare, gärna i en liknande roll. Du är trygg i miljön och har god förståelse för skolans uppdrag. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov, och det är meriterande om du har någon utbildning inom NPF.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 3-6 månader
Omfattning: Deltid 70%
Tillträde: Enligt överrenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Bitr. rektor
Anna-Karin Andersson anna.andersson2@norrtalje.se 0176-71744 Jobbnummer
9681417