Resultatet och Driv

Varje dag möter vi människor som står i en av de svåraste perioderna i sitt liv. När arbetslösheten känns tung, när hoppet svajar och när framtiden känns oviss. Vi vet att bakom varje CV finns en människa med en unik historia med drömmar, styrkor och potential som väntar på att få blomma.
Hos oss handlar Rusta och matcha inte bara om att hitta ett jobb. Det handlar om att tända en gnista. Att möta varje individ med empati, lyhördhet och respekt. Att se det som andra ibland missar förmågan, viljan, modet att resa sig igen.
Vi tror på tålamod, för vi vet att vägen tillbaka kan vara lång. Vi tror på motivation, för vi har sett hur en enda positiv gnista kan förändra allt. Vi tror på flexibilitet, för ingen människa är den andra lik. Och framför allt tror vi på förtroende att bygga relationer som bär även när tvivlet är starkt.
Genom vår kunskap om arbetsmarknaden, våra nätverk och våra pedagogiska verktyg skapar vi inte bara matcher vi skapar möjligheter. Vi öppnar dörrar till arbetsgivare som annars kanske aldrig hade sett våra deltagare. Vi tränar, coachar och stöttar, men viktigast av allt: vi påminner varje människa om deras värde.
Varje framgång, liten som stor, firas. För vi vet att varje steg framåt ett bättre CV, en ny intervju, ett nystartat självförtroende är ett steg närmare ett liv i mening och trygghet.
Vi är här för att visa att ingen står ensam. Vi är här för att varje människa förtjänar en chans inte bara till ett jobb, utan till ett liv där drömmar får växa. Så ansöker du
