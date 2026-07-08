Restaurant Supervisor
Strawberry Services AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-08
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Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan! Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen är ingen dag den andra lik – lyckligtvis! I ena ögonblicket serverar vi mat till stamgästen på affärsresa, och i nästa är det hockeylaget med guldmedaljen i handen som ska serveras. Ett hotell är ett pussel av människor som skapar minnesvärda gästupplevelser. En viktig pusselbit för att kunna leverera just detta är servitören. En person som rör sig genom rummet, levererar service med stort S och som föddes med en glimt i ögat! Här gäller det att balansera tallrikar, beställningar och merförsäljning, samtidigt som du skapar minnesvärda gästupplevelser. Arbetstiden är förlagd mestadels helger och kvällar men dagtid kan förekomma.
Nyfiken på vad rollen innebär?
Som Supervisor i restaurangen ska du säkerställa att driften går smidigt och att du har bra samarbete mellan avdelningarna, både servis och kök men även reception och konferens för att ge gästen en så bra upplevelse hos oss som möjligt.
Tjänsten innebär att du har kontroll på inköp, schemahantering samt en god förståelse för ekonomi.
Du ska också vägleda och stötta resten av teamet så att de når sina mål.
Vi jobbar efter att bibehålla vårt gästlöfte genom att leverera en välkomnande atmosfär och pålitlig service.
Lagar relaterade till hälsa, miljö och säkerhet kommer också att vara din högsta prioritet.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Låter detta som du?
Du älskar service och att skapa positiva upplevelser för gästerna.
Du trivs i en snabb och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen för med sig.
Du har en särskild talang för att hitta den bästa vägen framåt.
Du är en lagspelare, och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stödjande.
Erfarenhet från restaurang i hotellbranschen är ett plus.
Erfarenhet inom restaurang och bar med minst 6 år är ett krav.
Du behärskar både Svenska och Engelska utan problem både i tal och skrift.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?Vi erbjuder mer än bara ett jobb – vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry.
Personalrabatter och förmånliga friends & family-priser på våra 200+ hotell.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Quality Hotel
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen ligger längs kajkanten på Eriksberg i de ombyggda varvshusen. Här möts Göteborgs gedigna historia med nutidens skandinaviska design på hotellet som har 259 rum, wellnessavdelning, a la carte restaurang och uteservering med härlig utsikt över älven från 6.e våningen samt en takterrass bar på 8.e våningen. Vår konferensavdelning, Eriksbergshallen, är Göteborgs näst största konferens- och mässhall som tar emot upp till 2000 personer. Hos oss händer det saker högt och lågt, här finns en energi som är svår att hitta på "vanliga" hotell!
Hos oss är det mötet som är viktigast. Mötet mellan två kollegor som får en snilleblixt tillsammans, mellan föräldrar och barn som skrattar så de kiknar och mellan hundra jobbarkompisar som plötsligt delar samma vision. Mötet mellan oss och dig. Ögonblick som verkligen betyder något.
Om StrawberryVi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Förbered dig på att skapa oförglömliga gäst ögonblick tillsammans med oss!Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar som görs via hemsidan.
Tjänsten är på 85% tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning. Vi är anslutna till Hotell- & restaurangfacket samt Visita. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen Kontakt
Rekryterare
Nicklas Gatevold nicklas.gatevold@strawberry.se 0703611587 Jobbnummer
9997469