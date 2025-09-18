Restaurangchef Växjö
Holy Greens AB / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2025-09-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holy Greens AB i Växjö
, Jönköping
, Helsingborg
, Linköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en naturlig ledare som vill ta chansen att växa och utvecklas i branschen? Häng med på vår resa mot en mer hållbar och hälsosam värld!
Vi erbjuder:
Programmet "Växa och Gro" som ger dig möjlighet att utvecklas inom företaget.
En arbetsplats som arbetar för en mer hållbar och hälsosam värld.
Kollektivavtal och friskvård.
Arbete främst dagtid.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Vikariat heltid from 2025-04-01 tom ett år fram med möjlighet till förlängt
Plats: Växjö
Lön: Fast lön. Vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal
Förmåner: Friskvårdsbidrag, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter och trevligaste kollegorna.
Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan komma att bli tilsatt innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Greens AB
(org.nr 556927-7055), https://holygreens.se Arbetsplats
Holy Greens Jobbnummer
9514860