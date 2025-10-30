Restaurangchef till KFC Växjö
Välkommen till KFC!
Har du tidigare erfarenhet av att leda och engagera medarbetare? Arbetar du gärna mot tydliga mål och har ett stort resultatfokus?
För dig som vill ta chansen att bli Restaurangchef på en av våra restauranger väntar ett spännande uppdrag. Här ansvarar du för i stort sett allt; drift, personal, ekonomi, lokal marknadsföring, nyanställningar och tusen andra stora och små saker. Att bli Restaurangchef innebär mycket ansvar men är en given möjlighet för dig som är duktig och driven. Ersättning
