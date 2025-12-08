Restaurangchef till Flammen i Halmstad
2025-12-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Restaurangchef till Flammen Halmstad - Restaurant Flammen
• English below*
Flammen Halmstad söker en restaurangchef!
Har du en flamma i dig som brinner för service, goda resultat och utveckling av team?
Restaurang Flammen - Om oss
Restaurang Flammen är en restaurangkedja där en stor grillbuffé står i centrum. Vi är ett familjeägt företag med ursprung i Danmark. Den första restaurangen öppnades 2009 och idag driver vi 19 restauranger runt om i Danmark - och fler är på väg.
Flammen har förälskat sig i Sverige, där vi nu etablerar restauranger som erbjuder en välfylld grillbuffé tillagad med mycket kärlek och utvalda råvaror. Hos oss är alla gäster välkomna och ska mötas av en atmosfär och service som vi vill tro är något utöver det vanliga.
I Sverige är vår ambition att på sikt öppna minst lika många restauranger som i Danmark - om inte fler. Vill du vara med på vår etableringsresa?
Vem är du?
Vi söker en driven, trygg och engagerad Restaurangchef som vill vara med och bygga upp något nytt.
Som Restaurangchef på Flamman har du det övergripande ansvaret för restaurangens dagliga drift, ekonomi och personal. Du leder med energi, bygger starka team och säkerställer att både service och buffé håller högsta kvalitet. I rollen ingår även att du lär dig hela huset - från matsal till kök - för att förstå helheten och kunna stötta där det behövs. Detta är inte huvudfokus, men en viktig del för att skapa en stabil och välfungerande drift.
Du har tidigare erfarenhet av att leda team inom restaurangbranschen, gärna som Restaurangchef eller i liknande ledande roller. Du är trygg i planering, arbetsledning och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet.
Vad erbjuder vi?
En viktig nyckelroll i etableringen av ett starkt danskt varumärke på den svenska marknaden
Möjligheten att vara med och bygga upp en restaurang från grunden
Ett familjeägt företag med korta beslutsvägar och mycket hjärta
Ett drivet och varmt team som brinner för service och gästupplevelser
En arbetsplats där du får växa i takt med att konceptet växer
Schyssta arbetsvillkor i enlighet med gällande kollektivavtal
Vi kallar löpande till intervjuer så skicka gärna in ditt CV tillsammans med ansökan redan idag genom att klicka på "Ansök här" längst ned på sidan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
________________________________________________________________________________________________
Restaurant Manager for Flammen Halmstad!
Do you have a spark for great service, strong results, and developing people?
About Restaurant Flammen
Restaurant Flammen is a family-owned Danish restaurant chain built around one simple idea: a generous, high-quality grill buffet where everyone feels welcome. Since opening our first restaurant in 2009, we've grown to 19 locations across Denmark - and we're still expanding.
Now, Flammen has set its sights on Sweden. We're establishing new restaurants that offer a warm atmosphere, a plentiful grill buffet prepared with care, and service that goes beyond the expected.
Our ambition in Sweden is bold: to open at least as many restaurants as we have in Denmark - perhaps even more.
Would you like to join us on this exciting journey?
Who You Are
We're searching for a passionate, confident, and hands-on Restaurant Manager who wants to help build something new from the ground up.
In this role, you'll have full responsibility for daily operations, financial performance, and staffing. You lead with energy, bring out the best in your team, and ensure that both the buffet and the guest experience meet Flammen's high standards.
You'll also get to know every part of the restaurant - from front of house to kitchen - so you understand the full operation and can support wherever needed. While this isn't your main focus, it's essential for maintaining a strong and well-functioning workplace.
You likely have experience leading teams within the restaurant industry, ideally as a Restaurant Manager or in a similar leadership position. You're comfortable with planning and shift leadership, and you're motivated by developing both people and business.
What We Offer
A key role in establishing a strong Danish brand in the Swedish market
The chance to build and shape a new restaurant from day one
A family-owned company with short decision paths and a warm, supportive culture
A driven, friendly, and service-minded team
A workplace where you can grow as the concept grows
Fair working conditions in line with the applicable collective agreement
We interview candidates continuously, so don't wait - submit your CV and application today by clicking "Apply for the job" below.
We look forward to hearing from you!
https://restaurant-flammen.dk/sv/kommer-snart/
