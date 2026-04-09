Restaurangchef Stockholm
Miss Voon Sweden AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miss Voon Sweden AB i Stockholm
, Uppsala
, Växjö
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Miss Voon grundades 2011 på Sturegatan i Stockholm. Idag finner du restaurangerna i Stockholm, Uppsala och Skellefteå. Jonas Svensson med team driver Miss Voon, Goma asiatisk gastropub och restaurang India 's. Miss Voon är en modern restaurang som kombinerar smaker från alla de asiatiska köken med en skandinavisk grund. Fräschör, enkelhet och mycket smakkaraktär har varit ledorden när vi har utformat menyn, och det går igen även i vin- och drinklistan.
Miss Voon Stockholm hittar du på Sturegatan 22. Du får en trivsam arbetsplats med uteservering och utsikt över Humlegården.

Dina arbetsuppgifter
Du får en ledande roll med målsättningen att driva, utveckla och förvalta restaurangen. Befattningen kräver ett starkt ledarskap, organisationsförmåga och resultatfokus.
Huvudansvarig för daglig drift, skapa energi för både teamet och för våra gäster.
Ledning/koordinering av personal inom verksamheten.
Försäljningsutbud, mat-, dryck- och övrig försäljning efter gästernas efterfrågan och enligt koncept.
Budget: verkställande och uppföljning.
Optimera personalresurser i driften efter behov och kompetens.
Lokalansvar.Kvalifikationer
Du har varit arbetsledande som restaurangchef och har alltid kvalitet i fokus. Som person är du trygg i dig själv och i din chefsroll. Du har ett kommunikativt ledarskap och förmåga att skapa teamkänsla och tillföra entusiasm.
En stor social kompetens är nödvändig då du kommer att ha mycket kontakt med gäster. Du har lätt för att arbeta i nära samverkan med andra, men det är också viktigt att du kan arbeta självständigt och att du är strukturerad och kan ta egna initiativ. Kunskaper i Microsoft office, Caspeco och Trivec är meriterande.
Vi ser gärna att du är utbildad sommelier, och att du har ett engagemang och intresse för branschen och att nätverka inom denna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
email
E-post: sanna.salo@missvoon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangchef Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Miss Voon Sweden AB
(org.nr 559328-2998)
Sturegatan 22 (visa karta
)
114 36 STOCKHOLM

Arbetsplats
Miss Voon Stockholm Kontakt
Sanna Salo sanna.salo@missvoon.se
9844796