Restaurangchef
2025-12-18
Som Restaurangchef på Strandrestaurangen har du det övergripande ansvaret för restaurangens drift, personal och försäljning. Du är en central del i den dagliga driften, både på golvet och bakom kulisserna, och jobbar i nära samarbete med köksansvarig, F&B manager samt ansvariga på Resorten.
Du ansvarar för att servicenivån alltid är på topp, att gästerna får en minnesvärd upplevelse och att våra medarbetare trivs, utvecklas och presterar sitt bästa. Med din tydliga kommunikation och ditt engagerade ledarskap inspirerar du andra att följa ditt exempel. Huvudsakliga ansvarsområden
Leda den dagliga driften av restaurangen
Säkerställa hög servicenivå och kvalitet i alla led
Personalansvar inklusive schemaläggning och introduktion
I samråd med F&B Manager optimera bemanningen i restaurangen
Ta emot sjukanmälningar och tillsätta ersättare vid frånvaro
Budgetansvar och daglig uppföljning av försäljning samt arbetade timmar
Leverantörskontakt och inköp
Leda dags- och veckomöten med teamet
Arbeta aktivt med försäljning och gästupplevelse
Säkerställa efterlevnad av rutiner och policys
Ansvarig för bordsbokningar och gästkommunikation via Waiteraid, telefon och mail
Arbete i den dagliga driften
Din profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som restaurangchef och flera års erfarenhet inom restaurangbranschen. Du är en trygg, kommunikativ och inspirerande ledare som brinner för service och har ett genuint gästfokus. Som person är du kreativ, lösningsorienterad och trivs i en miljö med högt tempo. Du har god ekonomisk förståelse och är van vid att arbeta mot och följa upp tydliga mål. Noggrannhet och struktur är en självklarhet för dig, du gillar att ha ordning och reda i både drift och planering. Framförallt är du en lagspelare som med glädje hoppar in där det behövs för att stötta ditt team och säkerställa en fantastisk upplevelse för våra gäster. Eftersom tjänsten innebär mycket gästkontakt behöver du tala obehindrad svenska och/eller engelska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Varje dag hos oss bjuder på nya äventyr, där vi tillsammans skapar minnesvärda upplevelser för både gäster och varandra.
Arbetstider varierar efter restaurangens öppettider vilket innebär arbete morgon, dagtid och kvällstid veckans alla dagar. Anställningen är en säsongsanställning på 100% under perioden maj-augusti. Individuell lönesättning, övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-Unionen. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Om oss Leksand Resorts femstjärniga familjecamping ligger mitt bland tallar i ett grönskande lugn alldeles intill sjön Siljan, granne med Leksand Sommarland. Vi har boenden från tält till lyxiga stugor. På Leksand Resort finns massor av roliga aktiviteter för hela familjen, restauranger, kiosker, butik och skön avkoppling med sevärdheter runt knuten. En natt i juli tar vi under högsommaren emot upp till 4000 övernattande gäster.
Leksand Resort är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även nöjesparken Leksand Sommarland, anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksand Resort AB
(org.nr 556217-6577) Arbetsplats
Leksand Resort Kontakt
Rosanna Joners rosanna.joners@leksandresort.se 0733794587 Jobbnummer
9651911