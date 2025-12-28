Restaurangbiträde till sushirestaurang

IM Skövde AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde
2025-12-28


Vi söker en restaurangbiträde till vår sushirestaurang som vill ta ansvar för den dagliga driften och leda verksamheten mot hög kvalitet, god service och nöjda gäster.

Publiceringsdatum
2025-12-28

Om tjänsten
Som restaurangbiträde har du ansvar för restaurangen och fungerar som en nyckelperson mellan kök, personal och restaurangchef. Du säkerställer att restaurangen drivs effektivt och enligt uppsatta mål.

Dina arbetsuppgifter
Säkerställa hög service- och kvalitetsnivå
Ansvara för rutiner kring hygien, arbetsmiljö och säkerhet
Kassahantering
Beställningar, leveranser och kontakt med leverantörer
Introduktion och upplärning av ny personal

Kvalifikationer
Erfarenhet från restaurangbranschen
God samarbetsförmåga
Serviceinriktad, lösningsorienterad och stresstålig
Ansvarstagande och flexibel
Kunskaper i svenska och engelska

Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev till: Info@imskovde.se
Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Arbetsgivare
IM Skövde AB (org.nr 559481-4955)
S:t Sigfrids Gata 3 (visa karta)
541 30  SKÖVDE

Kontakt
Caroline Sürer
Info@imskovde.se
0769458519

Jobbnummer
9664160

