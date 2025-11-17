Restaurangbiträde till Sahlgrenska
2025-11-17
Nu söker vi ett restaurangbiträde till vår nyrenoverade restaurang Gastronomen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Varmt välkommen med din ansökan senast 1/12!
Som restaurangbiträde på Sahlgrenska bidrar du till att skapa och leverera måltider av hög kvalité. Du blir en viktig del i arbetet med att laga goda, säkra och hälsosamma måltider till patienter och besökare på sjukhuset. Dina arbetsuppgifter är varierande och utförs i vårt produktionskök och vår lunchrestaurang. Exempel på arbetsuppgifter som förekommer är:
servering i lunchrestaurangen
beredning av salladsbuffé och bröd
behjälplig med matlagning av lunchrätter
kassahantering och kundkontakt
diska och städa
Arbetstiderna är förlagda under dagtid, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig med en godkänd gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel eller motsvarande yrkesutbildning. Du har ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och kan utan problem föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa och förstå skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Då arbete i kök är fysiskt krävande behöver du ha den fysik som krävs för att kunna gå och stå hela arbetsdagen, lyfta tungt och utföra upprepande arbetsmoment.
Som person är du duktig på att samarbeta med andra, du är kommunikativ och hjälpsam samt har viljan och förmågan att leverera god service i högt tempo. Under de närmsta åren kommer vår resa inom Måltider att digitaliseras, vilket ställer krav på att våra framtida medarbetare är bekväma med att använda digitala verktyg.
Tidigare erfarenhet av servering, kundkontakt och kassahantering samt arbete som kallskänka är meriterande för tjänsten.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder dig en utvecklade arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. En hälsosam arbetsplats med fokus på arbetsglädje och kompetensutveckling är viktigt för oss. Läs mer om förmåner som ingår i din anställning inom Västra Götalandsregionen nedan.
Din ansökan
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden. Frågor om tjänsten hanteras av Johanna Warén och Lisa Smidfelt, enhetschefer på Måltider Sahlgrenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
