Restaurangbiträde sommarjobb

Rasta Mariestad är en anläggning som ingår i den välkända Rasta kedjan med 30 mötesplatser runt om i Sverige där vi driver Restaurang, butik & hotellverksamhet. Här på Rasta Mariestad har vi en restaurang med fokus på svensk husmanskost, ett hotell samt en välsorterad trafik butik som drivs under varumärket OKQ8.
Vill du ha ett roligt sommarjobb med mycket variation? Vi söker just nu dig som vill arbeta sommaren 2026! Rollen erbjuder variationsrik arbetsdag med många spännande utmaningar.
Som Hotellstädare på Rasta är du en viktig del av teamet och ser till att våra gäster får en trevlig upplevelse. Du arbetar i en varierad och serviceinriktad miljö där du möter gäster, och ser till att hotellrummen, toaletter och korridorer är rena och fräsha . Tempot kan vara högt, men med rätt inställning och ett gott samarbete skapar vi tillsammans en välkomnande atmosfär där både gäster och kollegor trivs.Dina arbetsuppgifter
Rollen som Hotellstäd innebär primärt städning av hotellrum, och de offentliga toaletterna samt hotellkorridorer och personalutrymmen.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Serviceinriktad inställning - Förmåga att bemöta gäster på ett trevligt och professionellt sätt.
Stresstålighet & flexibilitet - Kan vara stressigt vissa dagar om det är många rum att städa och många som ska checka in.
Arbetstid och Förmåner
Anställningsform: Säsongsanställning. Arbetstid: Varierande timmar, dagtid inklusive helger. Lön: Enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse. Förmåner: Möjligheter till personlig utveckling och att bli en del av ett passionerat team.
Ansökningsprocess
Sök tjänsten redan idag! Vi behandlar ansökningar fortlöpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
