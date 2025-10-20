Restaurangbiträde på Restaurang Ansia
2025-10-20
Vi vill bli världens ledande campingkedja genom att fokusera på innovation, hållbarhet och datadrivna gästinsikter.
Därför vill vi att alla våra anställda ska drivas av att skapa mervärde, inte bara för våra gäster men även för varandra. En yrkesgrupp som vi värderar väldigt högt när det kommer till att skapa mervärde och kundnöjdhet är våra restaurangbiträden, som därmed är en oerhört viktig del i vår service och vårt värdskap. Dina arbetsuppgifter
Som Restaurangbiträde har du din främsta arbetsplats på restaurang Ansia. I arbetet ingår frukostservering, tillredning av mat, servering och försäljning av dryck samt hantering av disk och städ. Som anställd på First Camp så är du redo att arbeta med andra arbetsuppgifter som är förekommande på destinationen. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom restaurang eller service tidigare och har goda referenser med dig. Vi lägger stor vikt vid personlighet och ser fram emot att få in nya kollegor med ett genuint intresse för verksamheten, mat och våra gäster. Vi vill att du ska kunna hålla dig positiv i stressiga situationer, ha förmågan att vara anpassningsbar, att du är trygg i dig själv.
Arbetet är flexibelt och vi jobbar med tydliga rutiner vilket är något du ska kunna förhålla dig till i ditt arbete.
Att ha arbete som väntar på att hanteras stressar inte dig, utan du trivs med att hela tiden ha mycket att göra och har fokus på att skapa hög gästnöjdhet. Vi ser att du tycker om att bjuda på dig själv och ser teamet framför jaget. Vidare behöver du kunna kommunicera utan svårigheter på svenska och engelska för att kunna ta emot arbetsinstruktioner och bemöta våra internationella gäster.
Moments of happiness är vad vi jobbar för varje dag. Glädje är vad vi vill att våra gäster och våra medarbetare ska känna när de befinner sig på vår destination.
Vad erbjuder vi dig?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten.
Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare på deltid 75% (30 timmar i veckan).
Arbetstiderna varierar och inkluderar även tidiga morgnar, kvällar och helger.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lönen följer Hotell- och restaurangfackets kollektivavtal. Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan omgående. Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och söker aktivt efter de medarbetare som bäst matchar den kravprofil vi har satt upp för tjänsten.
First Camp är norra Europas ledande campingkoncern med över 70 destinationer i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Vi är inne i en spännande tillväxtfas och har genom organisk tillväxt och ett stort antal förvärv gått från drygt 100 MSEK i omsättning 2016 till nu över 1 000 MSEK ett normalår. Vi är ett stort team med över 2500 medarbetare som brinner för våra gästers upplevelser och som strävar mot att bygga världens ledande campingkedja. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
First Camp Ansia - Lycksele
Julia Melin
