Restaurangbiträde Burger King Årsta
King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-08
Vi på Burger King Årsta söker efter nya serviceinriktad medarbetare! Är du vår nya kollega?
Som medarbetare på Burger King trivs du med att jobba i team, har en positiv attityd och gillar en fartfylld vardag.
Våra medarbetare arbetar både i kassan, köket och ute i restaurangen. Tidigare erfarenhet som restaurangbiträde eller annat servicearbete är meriterande men inget krav. Vi utbildar alla nyanställda på samtliga arbetsstationer, oavsett tidigare arbetslivserfarenhet för att ge alla medarbetare en bra introduktion till arbetet. För dig som önskar att utvecklas och växa med ansvar finns det många olika karriärmöjligheter.
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar goda gästupplevelser och är nyckeln till vår framgång. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Du skall kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift samt kunna göra dig förstådd på engelska.
Vi söker dig som:
Gillar att arbeta i en miljö med högt tempo
Du har lätt för att samarbeta med andra människor
Du är bekväm med att bemöta och ta hand om våra gäster på bästa sätt
Du har en hög arbetsmoral, tar egna initiativ och utför dina arbetsuppgifter med hög kvalitet
Du är positiv, gör alltid ditt bästa och strävar ständigt efter förbättring
Varför ska du välja oss?
Du får erfarenhet av att samarbeta i ett team, vilket kommer vara värdefullt för dig hela livet.
Du får lära dig om gästservice.
Vi erbjuder flexibla arbetstider vilket gör att du kan enkelt kombinera jobbet med fritidsaktiviteter.
Hos oss finns goda karriärmöjligheter för dig som önskar växa till högre roller inom företaget.
Vi erbjuder kollektivavtalsenlig lön.
Tjänsten är på deltid och är förlagd både, kvällar nätter och helger.
Vi rekryterar löpande så är du intresserad, välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: jobb@bkarsta.se
