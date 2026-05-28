Restaurangbiträde
2026-05-28
Resturang
Centum söker nu ett serviceinriktat och engagerat restaurangbiträde till en av våra samarbetspartners inom restaurangbranschen. Det här är en perfekt möjlighet för dig som trivs i ett högt tempo och gillar att jobba med människor.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
* Ta emot beställningar och hjälpa gäster
* Servering av mat och dryck
* Städning och diskning
* Bidra till en trivsam miljö för både gäster och kollegor
* Vara en del av ett team som sätter service i första rummet
Vi söker dig som:
* Har god servicekänsla och gillar att jobba med människor
* Är flexibel och gillar att ta ansvar
* Talar svenska eller engelska
* Tidigare erfarenhet är meriterande, men inte ett krav
Vi erbjuder:
* Ett varierande arbete i en trevlig arbetsmiljö
* Möjlighet till utveckling och vidareutbildning
* Trygg anställning genom Centum
* Stöttning från våra rekryterare genom hela processen
Ansök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skånejobb Sverige AB
(org.nr 559581-7296)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Centum Rekrytering Jobbnummer
9934998