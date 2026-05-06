Restaurangbiträde
Vill du jobba i en modern restaurang där kvalitet, service och vibe går hand i hand?
Kaizu söker nu restaurangbiträde till vårt team mitt i Växjö city.
Kaizu är ett modernt sushikoncept med kreativa smaker, stilren miljö och fokus på helhetsupplevelsen. Hos oss står både maten och servicen i centrum. Vi vill att varje gäst ska få en upplevelse som känns genomtänkt från början till slut.
OM ROLLEN
Som restaurangbiträde hos oss blir du en viktig del av teamet och gästupplevelsen. Tempot kan vara högt under service, men vi jobbar tillsammans och hjälper varandra genom hela arbetspasset.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster och beställningar
Kassahantering och takeaway
Servering och kundservice
Hålla restaurangen ren och organiserad
Disk och städning under service
Hjälpa till med enklare förberedelser
Säkerställa att gästerna får en riktigt bra upplevelse
Vi söker dig som
Är social, positiv och serviceinriktad
Trivs med att jobba i högt tempo
Är ansvarstagande och punktlig
Har öga för detaljer och gillar ordning
Gillar mat, service och människor
Kan jobba kvällar och helger
Tidigare erfarenhet från restaurang eller café är meriterande men inget krav - rätt inställning och energi är viktigast för oss.
Vi erbjuder
Ett ungt och engagerat team
Modern och stilren arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurang
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Tjänsten
Plats: Kaizu, Växjö
Omfattning: Heltid / deltid / extra vid behov
Start: Enligt överenskommelse
Skicka din ansökan och CV till: info@kaizu.se
Berätta gärna kort om dig själv och varför du vill jobba hos oss
Urval sker löpande så vänta inte med att söka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: info@kaizu.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kaizu Växjö AB
(org.nr 559535-9737) Jobbnummer
9896129