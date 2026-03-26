Restaurangbiträde
2026-03-26
I rollen som restaurangbiträde ansvarar du för, servera, portionera upp mat och plocka disk samt att diska och städa. Du kan också ha enklare uppgifter i köket som att plocka fram och bereda mat, till exempel rensa och skölja. Ibland kan du själv laga till enklare rätter, göra smörgåsar, sallader. fylla på varor, kassaarbete. Även leverans av mat till våra äldreboenden kan förekomma. Samt ett professionellt och vänligt bemötande av våra gäster. Du bidrar till att skapa en trivsam och välkomnande miljö
Tjänsten omfattar 25 timmar i veckan, men kan komma att utökas
Viss helgtjänstgöring kan förekomma
Startdatum för tjänsten är 26 maj
Vänta inte med din ansökan vi tillsätter tjänsten löpande.
Vi tilllämpar provanställning på 6 månaderPubliceringsdatum2026-03-26Profil
Som person är du glad, noggrann, serviceminded och tycker om att sälja. Du klarar av att arbeta både självständigt och i team. Du tycker om att arbeta med människor och du trivs med att arbeta i restaurang och med att ge service till både gäster och kollegorKvalifikationer
God servicekänsla och ansvarstagande
Förmåga att arbeta i ett högt tempo
Samarbetsförmåga samt möjlighet att arbeta självständigtKvalifikationer
Du talar och läser god svenska obehindrat
Du är minst 20 år då vi serverar alkohol och du kan komma att stå som serveringsansvarig (enligt Alkohollag 2010:1622 8 kap. Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat 18 § Personal).
B-körkort
Svensk medborgare
Du ska kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret
Meriterande
Erfarenhet från restaurangbranschen
Gymnasieskolans Restaurang- och livsmedelsprogrammetÖvrig information
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen
Du bifogar ett CV och personligt brev i ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Via epost
E-post: info@matisater.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mat i Säter AB
(org.nr 559455-8800)
Jönshyttevägen 9 (visa karta
)
783 32 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Café och restaurang ljusternsstrand Jobbnummer
9822208