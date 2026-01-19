Restaurangbiträde
Snabb Jobb Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Helsingborg
2026-01-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Snabb Jobb Sverige AB i Helsingborg
, Eslöv
, Lund
, Malmö
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker en glad och serviceinriktad restaurangbiträde!
Är du en positiv person som gillar att arbeta i ett högt tempo och ge gäster en härlig upplevelse? Då kanske du är den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som restaurangbiträde hos oss kommer du att arbeta nära både kök och servering. Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Ta emot och servera gäster
Kassahantering
Disk och enklare matförberedelser
Städning och hålla ordning i restaurangen
Hjälpa till där det behövs - vi är ett team som ställer upp för varandra!
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och ett glatt humör
Är flexibel och stresstålig
Har god samarbetsförmåga
Erfarenhet från restaurang är meriterande, men inte ett krav - rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande arbete i en familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Personalrabatter och andra förmåner
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och kort personligt brev.
OBS! Skriv ansökningskoden SHRB001 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHRB001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9691282