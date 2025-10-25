Restaurangbiträde

B.King Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka
2025-10-25


Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar att arbeta med likasinnade. Som medarbetare på Burger King är du företagets ansikte utåt. Du arbetar i ett team med ständig rotation på arbetsuppgifterna, vilket innebär att du kommer att få arbeta både i köket, matsalen och med att servera gäster. Vårt krav på dig är att du ska prata flytande svenska, ha servicekänsla och tycka om att ha kul.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: sara.clarin@bking.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BK Kungsbacka".

Arbetsgivare
B.King Group AB (org.nr 556643-3651)
Kungsparksvägen 55 (visa karta)
434 39  KUNGSBACKA

Arbetsplats
Burger King Kungsbacka

Kontakt
Bitr. Restaurangchef
Sara Clarin
sara.clarin@bking.se
0734200494

Jobbnummer
9574436

