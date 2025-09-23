Restaurang- & Servicepersonal sökes - Timanställning
2025-09-23
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
Restaurang- & servicepersonal sökes- Timanställning
Brinner du för service, är social, flexibel och vill du ha ett givande extrajobb utöver annat arbete eller studier? Då kan du vara den vi söker! Vi på Kungsholmen Hotell- och konferens i Segersta söker nu engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill bli en del av vårt team.
Som timanställd hos oss får du en hemtrevlig, varierad och social arbetsmiljö där gästupplevelsen alltid står i centrum.
Ön Kungsholmen fick sitt namn av Kungen Oskar den 2:e år 1873. Kungsholmen är en arbetsplats som bär på århundrande av historia från flottarna från förr under 1800-1900:talet. och var under denna tid då ett flottarboställe där det arbetade hela 265 man år 1934. Kungsholmen var under en tid Sveriges näst största skilje.
Om rollen:
Som timanställd restaurang- och serveringspersonal hos oss ansvarar du för att våra gäster får ett professionellt bemötande och en minnesvärd upplevelse. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhetens behov och förekommer på varierade arbetstider.
Arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Servering av mat och dryck i vår restaurang & bar (A la carte, julbord, luncher, evenemang etc.)
• Förberedelser och dukning av matsalar och konferensrum
• Gästbemötande och service under måltider och evenemang
• Kassahantering och beställningar
• Göra iordning frukost till våra hotell- eller konferensgäster kan förekomma
• Lättare förberedelsearbeten i restaurangen
• Lättare städ av ytor och ev. fastigheter vi har för uthyrning
Då vi dessutom bedriver Hotellverksamhet så förekommer även arbetsuppgifter som in- och utcheckning i receptionen och annan relaterad kundkontakt
Vi söker dig som:
• Har ett säljtänk & är service minded
• Är positiv, flexibel och har ett genuint intresse för service
• Har god samarbetsförmåga och trivs i en social och varierad arbetsmiljö
• Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
• Har tidigare erfarenhet av restaurang- eller servicebranschen (meriterande men ej krav)
• Är tillgänglig för arbete på varierade arbetstider (mornar, kvällar och helger)
Vi erbjuder:
* Ett omväxlande arbete i en trivsam arbetsmiljö
* Möjlighet att utvecklas inom hotell- och restaurangbranschen
* Timanställning med chans till mer arbete under högsäsong och vid evenemang
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss på: vilma@kungsholmenhalsingland.se
- Namnge ditt mejl med "Ansökan timanställning"
Urval och intervjuer sker löpande. Referenser kommer att begäras
Välkommen hem till Kungsholmen,
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: vilma@kungsholmenhalsingland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning". Arbetsgivare max östlund AB
(org.nr 559488-7332), https://www.kungsholmen.net
Mårdnäsvägen 45
)
823 93 SEGERSTA Körkort
