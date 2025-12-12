Restaurang Thai Palace i Älmhult
Rosanna Thai Palatset AB / Restaurangbiträdesjobb / Älmhult Visa alla restaurangbiträdesjobb i Älmhult
2025-12-12
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rosanna Thai Palatset AB i Älmhult
, Karlshamn
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Restaurang Thai Place är en Thai restaurang i Älmhult vi inriktar oss på asiatiska maträtter. Vi har både meny, lunchbuffé och take - away.
Vi söker nu en kocka eller en köksbiträde
Tjänster är heltid och deltid.
Vi söker också en Servitris / servitör person som jobba deltid
• Jobbet innefattar dagtid ,kvällar och helger
• Tillträde efter överenskommelse
• Lön enligt kollektivavtal
Vi behöver förstärka vårt fantastiska team och bli fler!
Älskar du att jobba med hotell & restaurang ?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi erbjuder en roligt och utvecklande arbetsplats där du har möjlighet att stärka dina kunskaper inom hotell och restaurang som kocka och båda försäljning , kundservice där gästen står i fokus.
Skicka in din ansökan till : thaipalace76@gmail.com
Bifoga : Foto samt CV och Personligt Brev .
Välkommen med din ansökan!
Thai Palace , personal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: thaipalace76@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Älmhult". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosanna Thai Palatset AB
(org.nr 556784-2272)
Köpmangatan 21 (visa karta
)
343 30 ÄLMHULT Arbetsplats
Restaurang Thaipalace Kontakt
Thaipalace Älmhult thaipalace76@gmail.com 0476 10499 Jobbnummer
9641607