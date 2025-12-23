Resande Tekniker Teknisk Support till Thomas Frick
Är du redo att bli Thomas Fricks nästa stjärna i deras serviceorganisation? Vill du ha en roll där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter? Just nu söker vi två engagerade personer som vill vara med och utveckla framtidens service tillsammans med oss.
Rollerna i korthet:
Teknisk support
Vi söker dig med god teknisk förståelse med erfarenhet från maskinindustrin, med fördel inriktat mot trä. Kanske har du arbetat som tekniker, industrielektriker eller underhållspersonal och vill ta ett nytt steg i din karriär? Du bör ha en god datavana och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Som nyckelperson i vår serviceavdelning kommer du att ansvara för att:
Leverera förstklassig support och bygga starka kundrelationer.
Vara den tekniska experten som löser komplexa maskinproblem.
Stötta våra tekniker ute på fält
Placering: Vi ser gärna att du utgår från vårt huvudkontor i Vellinge, men vi är öppna för flexibla lösningar.
Resande tekniker
Vi söker dig som tidigare arbetat med service av avancerade maskiner. Du kommer arbeta ute hos våra kunder med installation, service och underhåll av våra produkter, rollen innebär resor runt om i Sverige. Du kommer bland annat arbeta med:
Fältservice, idrifttagning, problemlösning och underhåll av avancerade maskiner.
Att vara den tekniska experten på plats
Leverera förstklassig support och bygga starka kundrelationer.
Placering för rollen som resande tekniker är med fördel i mellersta Sverige, servicekontoret ligger i Nässjö.
Vad vi söker
Vi letar efter dig som har:
Gedigen erfarenhet som Industri-/El-tekniker eller liknande.
Djup kunskap om CNC/PLC-system och relaterad mjukvara.
Bakgrund inom maskinunderhåll och problemlösning.
Förmågan att analysera och lösa komplexa fel under tidspress.
Utöver detta ser vi att du kan Svenska och Engelska i tal och skrift, tyska är meriterande. Du har också en naturlig serviceinriktad attityd och utmärkt kommunikationsförmåga.
Dessa tjänster kräver också att du har ett giltigt B-körkort.
Om Thomas Frick
Thomas Frick är sedan 1972 maskinleverantör till den träbearbetande industrin. Vi erbjuder maskiner inom träbearbetning för både små och stora aktörer. Våra kunder är tillverkare av kök, badrum, kontorsmöbler, inredning, planmöbler, dörrar och golv. Genom företagsgrupperingar täcker vi idag även medelstora och mindre snickerier, möbelfabriker och tillverkare av prefabricerade hus.
Vår framgångsformel bygger på högkvalitativa precisionsmaskiner som kombinerar optimal driftsäkerhet med bästa tänkbara produktivitet. Men vi hade aldrig nått så här långt om det inte vore för en konsekvent satsning på personlig service, omfattande reservdelslager och kundsupport. Våra kvalificerade servicetekniker arbetar nära kunden och är införstådda med dagens högt stående krav.
Vad Thomas Frick erbjuder dig
Karriärutveckling: Stora möjligheter att växa och fördjupa din kompetens i en dynamisk serviceorganisation.
Varierande Arbete: Bli av med den monotona vardagen! Du får arbeta med spännande teknik och nya utmaningar dagligen.
Starkt Team: Bli del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och delar kunskap.
Din ansökan
På grund av Julledighet kommer annonsen inte börja bearbetas före 7 Januari 2026.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
eller Eric Alverus på eric.alverus@onepartnergroup.se
På grund av Julledighet kommer annonsen inte börja bearbetas före 7 Januari 2026.

Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se eller Eric Alverus på eric.alverus@onepartnergroup.se.
