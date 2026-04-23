Resande säljare
SÄLJARE SÖKES - TJÄNA 20 000-80 000 KR/MÅN
Vill du ha ett jobb där du själv styr hur mycket du tjänar?
Vi söker nu drivna personer till vårt team på Kött på väg - ett snabbväxande bolag som säljer mycket fint kött direkt till kund.
Detta är inget vanligt jobb.
Detta är för dig som vill tjäna pengar, utvecklas och jobba i ett högt tempo.
DETTA FÅR DU
Provisionsbaserad lön
Möjlighet att tjäna 20 000 - 80 000 kr/mån
Bonusar varje vecka
Ett ungt, hungrigt team
En tydlig säljmodell - vi lär dig allt
JOBBET
Du kommer:
Sälja premium kött direkt till kunder (dörrförsäljning)
Jobba i team ute på fältet
Träffa mycket människor varje dag
Ha ett aktivt och socialt jobb
VI SÖKER DIG SOM
Vill tjäna pengar
Har energi och driv
Vågar prata med människor
Gillar utmaningar
Ingen erfarenhet krävs - vi lär dig från grunden.
VIKTIGT
Detta jobb passar INTE dig som:
Inte klarar av att arbeta med egenansvar
Är rädd för att få ett nej
Inte gillar tempo
ANSÖK NU
Skicka ett kort meddelande om:
Vem du är
Varför du vill jobba med försäljning
Platserna tillsätts löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
Maila in till oss.
E-post: info@kottpavag.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rätt person för jobbet!". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kött på väg AB
(org.nr 556950-0084)
311 31 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Felix Helgesson info@kottpavag.se Jobbnummer
