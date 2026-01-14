Resande montör
Resande Montör för Storskaliga Industriella Värmepumpar
Gillar du teknik, vill ha ett jobb där du får resa, träffa folk och lösa problem på riktigt? Då är det här för dig!
En ögonblicksbild av din dag
I rollen som Resande Montör på Värmepump jobbar du med både förebyggande och avhjälpande underhåll på ingenjörsnivå, främst inom mekanik - men ibland även el, logik och kylprocesser. Resorna sker främst i Sverige, men även till Tyskland. Hos oss blir du den som får saker att funka - på riktigt!
Hur du kommer att påverka
* Du leder delar av våra spännande orderprojekt, främst inom mekanik men även el och logik.
* Du ser till att våra kunders anläggningar snurrar på - med underhåll, modifieringar och uppgraderingar.
* Ev. ingå i vår värmepumps-beredskapstjänst (24/7 Helpdesk).
* Du planerar, skriver rapporter och har kontakt med kunder, serviceingenjörer, säljare och tekniker - ditt nätverk blir stort!
* Du fångar upp utvecklingsbehov hos kunder och förmedlar till säljare och tekniker.
* Du spanar efter nya affärsmöjligheter och ser potential i tekniska lösningar och tjänster.
* Du utbildas både internt och av dina kollegor i arbetsgruppen.
* Arbetet omfattas av köldmedieförordningen vilket kräver certifiering på sikt, vilket du kommer att få via tjänsten.
Du får resa, främst i Sverige men även Tyskland. Rollen har ca 100 resdagar per år.
• Ersättning
