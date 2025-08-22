Resande anläggare
Ikett Personalpartner AB / Grovarbetarjobb / Osby
2025-08-22
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi söker nu 4 anläggare till markarbeten med varierande uppgifter såsom förberedelse för fiber, dränering, plattläggning samt mindre grävarbeten. Grävarbetet utförs främst med mindre grävmaskin, men även manuellt arbete med skyffel kan förekomma. Tjänsten utgår från strax utanför Osby och innebär resor med övernattning på annan ort. Kan även vara mer lokala jobb.
Arbetstid: Arbetet innebär en fyradagarsvecka med avresa på söndag och hemkomst under torsdag kväll, arbetet utförs under dagtid på annan ort.
Antal: Minst 4
Tillträde: Start från september, enligt överenskommelse.Profil
Är du en lagspelare som trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder? Då kan detta vara nästa möjlighet för dig! Vi söker dig som vill ha en resande tjänst och som kan vara bortrest under arbetsveckan. För två av tjänsterna krävs BE-körkort, medan övriga tjänster enbart kräver B-körkort.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20050". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9472420