Reparatör med samordningsansvar
Landskrona kommun / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2026-03-03
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Är du en erfaren reparatör med en passion för mekanik och reparationer? Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och bidra till vår framgång!
Som samordnande reparatör hos oss har du en nyckelroll i vår verksamhet och får en givande och omväxlande arbetsdag. Du hittar lösningar på uppkomna fordonsrelaterade problem i verkstaden och driver kostnadseffektiva arbetssätt i reparations- och underhållsarbetet. Arbetsuppgifterna kan exempelvis vara:
* Service och reparationer av vår maskinpark och dess kringutrustning
* Administrativa uppgifter såsom fakturahantering
* Samordningsansvar för verkstaden, inklusive beställning av reservdelar, mottagning av ankommande gods och systematiskt brandskyddsarbete och ansvar för brandfarlig vara.
* Planera och schemalägga underhåll och reparationer
* Utföra kvalitetskontroller på utförda arbeten och handleda personal i verkstaden, samt säkerställa att verkstaden följer alla säkerhetsföreskrifter och arbetsmiljöregler
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Hos oss blir du del av ett engagerat och stöttande team som värdesätter samarbete, kvalitet och utveckling.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Med din förmåga att lyssna, ta hänsyn och se helheten skapar du effektiva och hållbara lösningar i det dagliga arbetet.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, samordna och driva arbetet framåt, och du gör det med engagemang, noggrannhet och med starkt fokus på det gemensamma målet.Kompetenser
* Gymnasienivå med mekanisk inriktning och godkända betyg
* Tidigare erfarenhet av reparationer av traktorer och gräsklippare
* Erfarenhet av att arbeta som reparatör
* Kompetens inom system för fakturor och andra administrativa system
* Certifiering för heta arbeten
* B-körkort
Det är även meriterande med C-körkort, samt svets- och truckutbildning. Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete är också meriterande.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Teknik- och stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Arbetsledare
Johan Wigrup johan.wigrup@landskrona.se Jobbnummer
9775527