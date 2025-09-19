Repair Management Engineer, Lund
Är du en person som uppskattar att arbeta med en produkt hela vägen från initialt koncept ända fram till att produkten tas ur marknaden? Då är detta jobb en unik möjlighet där du får jobba brett i stora delar av Axis organisation. Är du dessutom duktig på att kommunicera och har erfarenhet eller intresse från elektronik, testning eller reparation? Nu letar vi efter en Repair Management Engineer till vårt team inom Reverse Supply Chain på vårt huvudkontor i Lund.
Ditt blivande team
Du kommer att arbeta i ett sammansvetsat team på 8 personer inom Repair Management Operations, som i sin tur är en del av Reverse Supply Chain på 25 personer inom Axis Operations.
Vi arbetar med 17 globala partners som utför de fysiska lokala reparationerna, men även med de fabriker som ursprungligen tillverkar produkterna om det krävs avancerad kalibrering eller specifik testutrustning.
Reverse Supply Chain säkerställer att kunden får excellent service om produkten av något skäl inte fungerar, antingen via utbyte eller reparation. Axis produkter är kända för sin höga tekniknivå och innovativa design så kraven på kvalitet och snabbt agerande är av största vikt.
Vad kommer du att arbeta med som Repair Management Operations Engineer
Du kommer att spela en viktig roll i Axis R&D-projekt genom att bevaka den tekniska utvecklingen inom Reverse Supply Chain. Din inblandning sträcker sig från projektets konceptfas ända till den dag produkten tas av marknaden och supporten avslutas.
Det är en unik möjlighet att jobba brett över hela organisationen då ansvaret innebär ett interface mellan R&D och eftermarknaden.
Ditt mål är att säkra tillgång till reparationsmanualer, reparationsdelar, felsökningsmanualer och även tillhörande testsystem och fixturer för våra RMA-partners. Du kommer att jobba nära våra partners för att säkerställa att reparerade enheter har samma specifikationer som nya enheter, samtidigt som du driver fram ökad reparerbarhet och effektivitet.
I rollen kommer du:
* Vara en del av R&D produktprojekt och ansvara för att rätt reparationsstrategi förs fram från koncept och hela vägen till "End-of-support".
* Samarbeta med projektets ingenjörer för att utveckla reparations- och felsökningsmanualer.
* Möjligöra test och kalibrering hos RMA-partners
* Analysera returdata och besluta om kostnadseffektiva reparationer och inköp av reparationsdelar (både mekaniska och elektroniska).
* Agera teknisk support för partners och leverantörer samt utbilda dessa vid behov.
* Resa 10-15 dagar om året för att besöka partners och leverantörer.
Vi ser gärna att du har:
* En ingenjörsutbildning med fokus på elektronik eller annan relevant område.
* Kunskap inom elektronik, testning eller reparation.
* Gärna erfarenhet inom projekt och att ta ledande tekniska initiativ.
* God förmåga att kommunicera och vara flytande i engelska.
* Goda datorkunskaper som inkluderar Wíndows, MS Office och framförallt Excel (speciellt pivot-tabeller för dataanalys)
Vad har Axis att erbjuda?
Vi är världsledande inom övervakningslösningar. Hos oss får du vara med och bidra till meningsfulla projekt som formar framtidens säkerhets- och övervakningslösningar - teknik som används över hela världen.
Som ett snabbväxande företag erbjuder vi spännande karriärmöjligheter. Här får du utvecklas genom kontinuerligt lärande och får stöd av ett samarbetsinriktat team som värdesätter kreativitet, innovation och balans i livet.
Vårt huvudkontor i Lund, med det imponerande Grenden-huset, är en inspirerande och dynamisk arbetsplats - skapad för samarbete, oavsett om det handlar om spontana fikastunder, kreativa möten eller sociala aktiviteter efter jobbet.
Vi bryr oss om din trivsel och erbjuder bland annat bonusprogram, fredagsfika, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring - och till och med en egen Axis-cykel.
Vill du veta mer om oss, våra innovativa produkter och vår levande företagskultur? Utforska gärna:
Life at Axis blog
Engineering at Axis blog
Innovation at Axis
Redo att söka?
Låter detta som det du söker? Vi går igenom urvalet löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du mer frågor, kontakta vår rekryterande chef Patrik Qvarfordh, Ersättning
