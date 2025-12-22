Release Train Engineer
2025-12-22
Vill du arbeta med agilt ledarskap i en organisation som är avgörande för att samhället ska fungera? Hos oss får du en nyckelroll där du coachar, inspirerar och skapar struktur för att nå gemensamma mål.
Vi söker en Release Train Engineer (RTE) till Skatteverkets största agila releasetåg - där du är med och skapar värde för hela Sverige. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
I rollen som Release Train Engineer leder du en organisation med 13 utvecklingsteam. Du arbetar i en agil kontext med stöd i ramverket SAFe och de team som du leder har leveranser inom området Folkbokföring. Din uppgift är att underlätta för releasetåget att nå mål och leveranser genom att vägleda i överenskomna principer och coacha till ett effektivt arbetssätt. Du jobbar aktivt med att underlätta kommunikation, koordination och samarbete i såväl tågledningen, mellan utvecklingsteamen som med verksamheten. Du är en förutsättningsskapande ledare och coach för hela releasetåget.
Vår inkrementsplanering leder du på ett inspirerande och effektivt sätt som skapar värde och transparens. Du arbetar kontinuerligt med att följa upp och förbättra i arbetet mot våra gemensamma mål och prioriteringar. Feedback och retrospektiv ser du som naturliga delar i en resa att bli bättre och du bygger relationer som skapar engagemang.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på https://skatteverket.se/omoss/jobbahososs/jobbamedithososs.4.13948c0e18e810bfa0c55ba.html
Du kommer att tillhöra ett kompetent gäng på it-avdelningen med placering i Umeå där vi är ca 200 medarbetare. Vi har kontor vid Östra Station i Umeå.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha förmågan att leda, motivera och förse andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål
- ha god samarbetsförmåga och vara relationsskapande
- ha god problemlösningsförmåga, se samband och fatta beslut
- vara mål- och resultatorienterad där du bidrar till att syftet med verksamheten uppnås
- ha förmåga att kommunicera tydligt och engagerat samt skapa ett klimat där vi lyssnar på varandra
- ha förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant högskole-/universitetsutbildning inom it alternativt flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
- flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat i en stor organisation med agil förändringsledning eller annan liknande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Det är önskvärt att du har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i det agila ramverk SAFe. Det är även önskvärt att du har flerårig, aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat som Release train engineer eller Scrum master.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, maila oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 4 och 5. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
