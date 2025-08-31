Rektor vuxenutbildning
2025-08-31
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen Gotland arbetar för att utbilda och kompetensutveckla vuxna.
Här möts alla olika slags människor, med olika bakgrund och mål med sina studier. Det vi brinner för är att ge alla vuxna nya möjligheter till utbildning och arbete. Varje år studerar cirka 2000 elever hos oss, både på hel- och deltid. Vår lärarkår består av cirka 60 engagerade pedagoger.
Utöver Vuxenutbildningens tre skolenheter, yrkesutbildning, grund- och gymnasieutbildning inklusive anpassad utbildning och svenska för invandrare är vi också ett lärcentrum. Till det har vi en administrativ enhet som stöttar elever, studenter och personal i mer praktiska och digitala frågor. Totalt är vi cirka 90 medarbetare varav 60 är pedagoger. En av våra rektorer ska vara tjänstledig under 2026 och vi söker därför nu en vikarie. Publiceringsdatum2025-08-31Arbetsuppgifter
Som rektor får du ett mångsidigt och utvecklande uppdrag där du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten inom:
- Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
- Anpassad vuxenutbildning
- Pedagogiskt stöd
- Uppföljning av distansutbildning på entreprenad
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, styrdokument och politiska mål. I nära samarbete med avdelningschef och ledningsgrupp driver du kvalitetsarbete, pedagogisk utveckling och strategisk planering.
I rollen ingår även:
- Personalansvar för cirka 20-25 medarbetare, inklusive rekrytering, medarbetarsamtal och arbetsmiljöarbete
- Budgetansvar med ekonomisk planering och uppföljning
- Ledning av antagningsmöten för grundläggande och gymnasiala utbildningar
- Samverkan med myndigheter, nätverk, branschkontakter och arbetsgivare
- Aktivt deltagande i avdelningens ledningsgrupp och i utvecklingen av Region Gotlands utbildningsverksamhet
Du leder med tillit, skapar engagemang och bygger relationer som stärker både medarbetare och verksamhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen, exempelvis pedagogisk examen eller examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet. Du har erfarenhet av att leda och utveckla pedagogisk verksamhet och kunskap om skolans styrdokument, lagar och regler, inklusive aktuell kunskap om kommunal vuxenutbildning. Du har goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, samt god digital kompetens.
Det är en fördel om du har utbildning inom ledarskap eller arbetsrätt. Har du tidigare erfarenhet av att leda verksamhet inom kommunal vuxenutbildning eller gymnasieskola, särskilt i en politiskt styrd organisation, ser vi det som mycket värdefullt.
Som person är du är en trygg och självgående ledare med god självinsikt och förmåga att skilja på det personliga och professionella. Med ett strukturerat arbetssätt driver du processer framåt och anpassar dig snabbt till förändrade omständigheter. Du kommunicerar tydligt, skapar engagemang och bygger starka relationer i yrkesmässiga sammanhang. Genom att motivera och samordna grupper når du gemensamma mål med delaktighet och ansvar.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Vuxenutbildningen Kontakt
Hanna Sällström Jonasson, avdelningschef 0498269358 Jobbnummer
