Rektor till Resursskolan i Strängnäs
2026-02-09
Vill du göra verklig skillnad för elever med de mest komplexa behoven? Brinner du för att skapa vägar till lärande där andra gått bet? Då kan det här vara rollen för dig.
Resursskolan i Strängnäs är en kommunövergripande grundskola som tar emot elever i årskurs 4-9 från både kommunala och fristående skolor i Strängnäs kommun. Hit söker sig elever som behöver omfattande och specialiserade stödåtgärder och som inte finner sig tillrätta i den ordinarie skolmiljön. Skolan har plats för 15 elever och ett engagerat team på cirka 20 medarbetare. Specialpedagog och kurator är anställda på skolan, medan skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog tillhandahålls via Centrala barn- och elevhälsan. Antagning sker en gång per år genom Centrala barn- och elevhälsans processer.
Vår nuvarande rektor kommer gå i pension till sommaren och vi söker dig som vill ta över uppdraget att, tillsammans med dina medarbetare, driva Resursskolans viktiga arbete vidare!
Som rektor för Resursskolan har du det pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret för en verksamhet som arbetar nära elevhälsan och där det individuella bemötandet står i centrum. Du leder ett team som varje dag skapar förutsättningar för trygghet, stabilitet och meningsfullt lärande för elever med stora och komplexa behov. Som naturlig del i arbetet ingår tätt samarbete med vårdnadshavare samt med en rad interna och externa samarbetsparter för att tillsammans skapa helhet för elevernas bästa.
Utöver Resursskolan ansvarar du även för akutskola och akutskoleliknande verksamhet. Denna verksamhet är enbart till för kommunens kommunala grundskolor, fungerar som en tillfällig stödinsats inom ramen för trygghet och studiero enligt skollagen och finansieras genom riktade statsbidrag.
Verksamheten erbjuder kortvarigt stöd för elever och skolor i situationer där intensiva insatser behövs snabbt, och du har en central roll i att säkerställa kvalitet, flöden och samverkan med de placerade skolorna och andra involverade aktörer.
Vi söker dig som:
* har ett starkt engagemang för elever som behöver omfattande stöd.
* ser möjligheter där andra ser begränsningar.
* har god kunskap om elevhälsa, anpassningar och komplexa stödbehov samt samarbete med socialtjänst och region.
* har resultatfokus och arbetar systematiskt för att öka elevernas möjligheter att nå målen för utbildningen.
* är en närvarande, strukturerad, kommunikativ och trygg ledare.
* vill utveckla strukturer och arbetssätt som skapar trygghet och höjer kvaliteten i både Resursskolan och akutverksamheten.
Som rektor ingår du i den kommunala grundskolans rektorsgrupp tillsammans med nio andra rektorer som leds av verksamhetschef.
I de kommunala skolorna arbetar vi med forskningsbaserad undervisningsutveckling och fokuserar även på att utveckla elevhälsoarbetet. Kollegialt och kollektivt samlärande värderas högt i vårt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
* Legitimerad lärare.
* Avslutad rektorsutbildning.
* Flerårig erfarenhet av att arbeta som rektor med ansvar för personal-, ekonomi- och arbetsmiljöfrågor. Det är särskilt meriterande om din erfarenhet kommer från kommunal grundskola.
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med elever med stort stödbehov, tex elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer och psykisk ohälsa.
* Goda kunskaper om grundskolans uppdrag, styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete.
* Goda kunskaper av Officepaketet och erfarenhet av att använda dator som huvudsakliga arbetsverktyg.
* God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi ser det också som meriterande om du har:
* vidareutbildning i specialpedagogik och/eller psykologi.
* tidigare arbetslivserfarenhet från resursskola, särskild undervisningsgrupp eller liknande verksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som delar kommunens värdegrund utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet. Vi söker en stabil och strukturerad ledare som har lätt för att skapa goda relationer både internt och externt och du följer upp beslut så att verksamheten rör sig framåt i rätt riktning. Du är professionell och trygg i din yrkesroll även i situationer där många olika behov möts.
Du är eftertänksam och tydlig i din kommunikation och du bygger förtroende genom att vara lyhörd, transparent och närvarande. Rollen ställer krav på att du är trygg även i de administrativa delarna av uppdraget, till exempel ekonomi och uppföljning, då du har ett helhetsansvar för administrationen.
Du har en god förmåga att hantera utmaningar och komplexa situationer på ett professionellt och lösningsorienterat sätt, och du behåller lugn och fokus på det som är viktigast: elevernas utveckling och personalens förutsättningar för att göra ett bra arbete. Du skapar förtroendefulla samarbeten med vårdnadshavare och med personal på de skolor vi samarbetar med, och du bygger relationer som präglas av respekt, tydlighet och tillit.
Vill du vara med och leda en verksamhet där varje beslut gör konkret skillnad för elever, personal och skolor i hela kommunen? Då ser vi fram emot din ansökan.
ÖVRIGT
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
