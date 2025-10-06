Rektor till Örbyskolan
Om skolan
Örbyskolan är en anrik och välrenommerad F-9-skola belägen i hjärtat av Örby i södra Stockholm.
Med rötter från 1903 har skolan vuxit till en modern och inkluderande lärmiljö där cirka 660 elever får möjlighet att utvecklas i en trygg och stimulerande atmosfär. Skolan är uppdelad i flera byggnader, vilket skapar mindre enheter och bidrar till en familjär känsla. Örbyskolan känne- tecknas av god undervisning, engagerad personal och ett välutvecklat elevhälsoarbete. Skolan är hbtqi-diplomerad och arbetar aktivt med normmedvetet bemötande och inkludering. Med närhet till grönområden, en stor skolgård och ett brett utbud av fritidsaktiviteter erbjuds en helhet där både lärande och välmående står i centrum. Högstadiet flyttar, tillsammans med Enskede skolas högstadium, till lokaler vid Betty Petterssons gymnasium läsåret 2026-2027. Tillsammans kommer de att utgöra grunden för Stockholm stads nya högstadieskola, Nya Enskede grundskola. Fr o m läsåret 2026-2027 kommer Örbyskolan att vara en F-6-skola. Nu söker vi en rektor som vill vara med att leda arbetet med att skapa nya Örbyskolan!
Vi erbjuder
Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du står aldrig aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen. Som ny chef inom Stockholms stad erbjuds du chefsintroduktion och genom stadens nätverk fördjupar du dig inom olika kunskapsområden och bygger värdefulla relationer. Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm
Din roll
Rollen som rektor innebär att leda skolans och fritidshemmets personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har även i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete och att säkerställa att eleverna har tillgång till skolbibliotek utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Uppdraget som rektor vid Örbyskolan innefattar, utöver det grundläggande ansvaret, ett ledarskap som präglas av tillit, struktur och god kommunikation. Rollen innebär att både förvalta en skola med väl etablerade traditioner och samtidigt skapa förutsättningar för fortsatt utveckling, med målet att ge eleverna en utbildning som rustar dem för framtiden. Vi söker en rektor som är synlig och närvarande i verksamheten, och som aktivt bygger förtroendefulla relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du förväntas vara en skicklig kommunikatör och en drivande kraft i arbetet med att etablera en ny F-6-skola, där lärmiljön är anpassad för fritidshemmets, lågstadiets och mellanstadiets behov. Nu står skolan inför en spännande förändring - från och med läsåret 2026/2027 blir Örbyskolan en F-6-skola med cirka 560 elever. Som rektor får du en nyckelroll i att leda denna förändring och skapa en lärmiljö som är anpassad för alla skolans elever från förskoleklass till årskurs 6. I denna förändring finns även behov att omfördela lokaler utifrån fritidshemmets, låg- och mellanstadiets behov. Vi söker dig som, tillsammans med befintlig skolledning och övrig personal, vill bygga upp något nytt med omtanke och respekt för skolans historia.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har genomgått Rektorsprogrammet och har en akademisk utbildning med pedagogisk inriktning, inklusive lärarexamen. Meriterande är också andra ledarskapsutbildningar. Du har dokumenterad erfarenhet av att verka som skolledare inom grundskolan, där du framgångsrikt har lett förändringsprocesser och bidragit till att etablera en positiv och långsiktigt hållbar skolmiljö. Du har arbetat strategiskt med utveckling av undervisningens kvalitet och samordnat insatser för skolans övergripande förbättringsarbete. Tidigare erfarenhet av arbete som rektor är meriterande för tjänsten. Meriterande är pedagogisk erfarenhet från årskurserna F-6 samt arbete inom/samordning av fritidsverksamhet. Kunskap och erfarenhet av att leda förebyggande och främjande elevhälsoarbete är också meriterande för tjänsten. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk, inklusive avtal och facklig samverkan, samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du har god insyn i skolans organisation och leder verksamheten på demokratisk- och vetenskaplig grund, med särskild kompetens inom elevnära skolforskning, systematiskt kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete. Du har även god kunskap om förändringsledning kopplat till organisations- och grupputveckling, samt kunskap om ekonomisk styrning. Du är en ledare med helhetsperspektiv och förmåga att se samband mellan undervisning, elevhälsa, arbetsmiljö och skolans långsiktiga utveckling. Du är målmedveten, utvecklings- orienterad och arbetar systematiskt för att skapa goda förutsättningar för lärande och pedagogisk progression. Med ett tydligt och tillitsbaserat ledarskap främjar du engagemang och delaktighet i organisationen. Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Genom att vara närvarande och kommunikativ skapar du trygghet och tillit i din roll som rektor. Du leder med fokus på både individens och verksamhetens utveckling, och har förmåga att inspirera och motivera i förändringsarbete. Som ledare är du stabil, trygg i din roll och har förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer.
