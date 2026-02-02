Rektor till Hemmestaskolan
2026-02-02
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Skolans främsta uppdrag är att varje elev ska utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
I Värmdö kommun innebär detta att undervisningen är målinriktad, stimulerande och utmanande, med höga förväntningar på alla elever. Kunskap är grunden för bildning och bildning utgör grunden för en fördjupad förståelse av sammanhang, omdöme, nyfikenhet och ansvarstagande. Vi vill att varje elev växer som människa och rustas för att delta i ett demokratiskt och hållbart samhälle. I Värmdö kommun genomsyrar värdegrundsarbete hela utbildningen. Här möts elever och vårdnadshavare av engagerad personal som bygger förtroendefulla relationer i vardagen. Relationerna präglas av tillit, respekt och lyhördhet.
Fokus för skola är tidiga insatser, en sammanhållen skolverksamhet samt att systematiskt utveckla undervisningen och lärandemiljöerna för att höja skolresultaten och skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever att utvecklas i sitt lärande.
Vår verksamhet
Vill du leda en skola där ditt pedagogiska ledarskap verkligen gör skillnad för elevernas lärande?
Hemmestaskolan är en F-9 skola med ca 630 elever i årskursvisa arbetslag. Skolan ligger i Hemmesta, Värmdö kommun, ca 30 minuter med buss från Slussen.
På skolan arbetar vi med elevernas bästa lärande för ögonen och efter tanken att alla elever är mina elever under hela skoldagen. Skolan har goda lokala möjligheter och idrottsplats och folkbibliotek som närmsta grannar. Det är en skola med alla möjligheter. Du kommer till en verksamhet med engagerade medarbetare, höga ambitioner och goda förutsättningar att tillsammans driva skolan framåt.
Värmdö kommun söker nu en engagerad, relationsskapande och tydlig rektor som med strategiskt mod, närvaro och struktur som vill leda skolans fortsatta utveckling.
Ditt uppdrag
Som rektor har du det övergripande ansvaret för skolans hela verksamhet - ekonomi, kvalitet, arbetsmiljö, personalledning och det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Du leder skolans utveckling mot ökad måluppfyllelse och stärkt undervisningskvalitet, samtidigt som du säkerställer en trygg, inkluderande och professionell skolmiljö.
I uppdraget ingår att leda och utveckla skolans verksamhet med fokus på ökad måluppfyllelse och hög kvalitet i undervisningen. Du är en tydlig, närvarande och relationell ledare som skapar delaktighet och engagemang. På Hemmestaskolan arbetar du med att ansvara för och samordna elevhälsoarbetet och säkerställa stödinsatser av hög kvalitet.
Uppdraget innebär också att utveckla strukturer och driva ett systematiskt kvalitetsarbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du omsätter politiska mål till praktiskt genomförande i hela verksamheten.
Det är av vikt att arbeta för skolan som en enhet. Vi ser att du har en kommunikativ förmåga och förmågan att hålla samman ledarskapet över skolans olika verksamheter. Därtill säkerställa en god kommunikation och ett gott samarbete både inom och utanför skolan. Du skapar en öppen, professionell och tillitsfull kultur där både medarbetare och elever kan växa.
Vi söker dig som har:
- Pedagogisk examen med lärarlegitimation från grundskola
- Rektorsutbildning
- Erfarenhet av skolledarskap inom grundskolan. I det ingår erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, personalansvar och samverkan med fackliga organisationer
- Erfarenhet av ledning av elevhälsa och arbete med särskilt stöd samt ledning av undervisningsutveckling.
Du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och arbetar med tydliga förväntningar, samtidigt som du är lyhörd i dialogen och bygger förtroendefulla relationer. Du leder med närvaro, transparens och ett strategiskt fokus. Du är van att analysera resultat samt omsätta insikter i konkret utvecklingsarbete. Som person är du strukturerad och utvecklingsinriktad, med en god förmåga att planera, organisera, kommunicera och motivera.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Ledarskap
Strukturerad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
