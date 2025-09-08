Rektor till förskoleområde
2025-09-08
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ha ett av de viktigaste - och roligaste - uppdragen som finns? Vill du bli en av våra rektorer som leder arbetet för att varje barn i Jönköpings kommuns förskolor ska utveckla tro på sin egen förmåga och en identitet som lärande människa?
"Jag vill att våra barn och ungdomar i Jönköpings kommun ska få möjlighet att lyckas i hela skolsystemet.
Därför söker vi nu en rektor till Norra Mo förskoleområde som tillsammans med oss vill utveckla framtidens förskola - med omtanke för både barn, medarbetare och vår kommun."
• Stefan Nilsson Ekvall, utbildningschef förskola
Som rektor i Jönköpings kommun får du arbeta i en organisation som satsar på ledarskap, utveckling och kvalitet. Vi erbjuder kompetensutveckling, nätverk och stöd i uppdraget. Här finns möjlighet att påverka och göra verklig skillnad i barns liv.
Ditt nya jobb
Som rektor leder du Norra Mo förskoleområde med barnens bästa i fokus. Det pedagogiska ledarskapet är kärnan i ditt uppdrag - du driver undervisningsutveckling, språkfrämjande arbete och ett systematiskt kvalitetsarbete.
Tillsammans med specialpedagog och förskolornas arbetslag utvecklar du undervisning och verksamhet. Du ansvarar för helheten: verksamhet, medarbetare, ekonomi och måluppfyllelse.
Våra förskolor arbetar med att:
- Varje barn ges möjlighet till att förstå och bli förstådda
- Medarbetarna fokuserar på att utveckla de pedagogiska relationerna
- Lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn
- Barnen ska få möta ett språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt
I ditt uppdrag får du stöd genom:
- Ett nära samarbete med andra rektorer inom förskolan
- Löpande kompetensutveckling och handledning
- Förvaltningens stödfunktioner inom HR, ekonomi, juridik, digitalisering och skolutveckling
- Mentor och introduktion när du börjar
Du blir också en viktig del av vårt spårsamarbete mellan förskola och grundskola där vi utvecklar skolan som helhet.
Norra Mo förskoleområde består av tre förskolor i Bottnaryd, Ryd och Norra Unnaryd. Här möter du cirka 150 barn och 30 engagerade medarbetare som varje dag arbetar för att väcka nyfikenhet, bygga tillit och skapa goda förutsättningar för framtidens världsmedborgare.
Förskolorna ligger i ett naturnära område med skog och öppna landskap runt hörnet. Här finns goda möjligheter till lärande utomhus och till nära relationer mellan barn, personal och vårdnadshavare.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare och har erfarenhet av ledarskap, gärna också som rektor. Du har en helhetssyn på barns lärande och utveckling och vill skapa goda förutsättningar för både barn och medarbetare.
Som ledare är du tillitsfull, kommunikativ och strukturerad. Du ser möjligheter, tar initiativ och skapar engagemang i ditt team. Med samarbetsförmåga och kreativitet leder du verksamheten mot resultat och utveckling.
Körkort och tillgång till bil är en förutsättning för tjänsten.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning under förutsättning att erforderliga beslut fattas och utlyses då Norra Mo nu blir ett eget förskoleområde.
Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Kontakta Maria Blixt Ekström, biträdande utbildningschef, 036-10 27 17.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Om arbetsgivaren
I Jönköpings kommun är vi över 12 000 medarbetare som tillsammans skapar bra dagar för alla som lever och verkar här. Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi för en tillgänglig utbildning för alla och för att vara en organisation där lärglädje står i centrum.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
