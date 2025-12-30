Rektor Sommarhemsskolan åk 7-9
Om jobbet
Hos oss har du stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma er specifika verksamhet, samtidigt som du aldrig står ensam med de större utmaningarna.
En uppskattad resurs för rektorerna är avdelningen kvalité och utveckling för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rektors pedagogiska ledarskap. Du har som rektor tillgång till administrativt, ekonomiskt och juridiskt stöd. Personalavdelningen stöttar i personalfrågor. Alla nya rektorer i grundskolan erbjuds en mentor.
Du kommer att arbeta tillsammans med yrkesskickliga rektorskollegor och med stöd av vårt förvaltningsteam. Grundskolan leds av två verksamhetschefer och rektorsgruppen omfattar ca 26 enhetschefer och rektorer. Gruppen präglas av kollegialt lärande. En dag i veckan möts vi och tar upp aktuella frågor. Det är även ett tillfälle för informations- och erfarenhetsutbyte, utbildningar och arbete i olika grupper.
Sommarhemsskolan åk 7-9 har ca 420 elever med 53 anställda. Skolan är just nu är inne i en dynamisk utveckling både när det gäller trygghet och studiero och måluppfyllelse. Just nu leds skolan av en rektor och en biträdande rektor. Skolan har under några år ingått i IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan) en forskningsbaserad metod för att skapa en tryggar och mer positiv lärmiljö. En metod som fungerar bra och uppskattad av alla på skolan. Det är en väl fungerande organisation där alla tar ansvar och bidrar till god måluppfyllelse. Pedagogerna bidrar aktivt i det systematiska kvalitetsarbete och elevhälsan jobbar tillsammans med pedagoger. Skolan har en välfungerande stöd organisation som skapar goda och flexibla möjligheter för att stötta elever . Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Rektor leder och utvecklar sitt ansvarsområde och spelar en avgörande roll för skolans resultat och pedagogiska utveckling. Rektor har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet, säkerställa en trygg och stödjande lärmiljö samt främja barns och elevers lärande, utveckling och välmående.
Vem söker vi?
- Din främsta uppgift som rektor är att tillsammans utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv. För att lyckas med detta vill vi att du är:
- En flexibel, transparent och stabil ledare med ett gott förhållningssätt.
- Eftertänksam lugn och lyhörd för pågående processer i skolan men samtidigt målinriktad och engagerad.
- Vågar lita på och vågar delegera uppdrag till organisationen du är samtidigt synlig och delaktig i verksamheten.
- Du drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat.
- Genom ett aktivt deltagande i den dagliga verksamheten entusiasmerar du din personal, har visioner men också förmågan att omsätta idéer till praktisk handling. Vi vill att du som söker denna tjänst har stor drivkraft, vilja och uthållighet i skolutvecklingsprocesser och sätter eleverna i centrum!
Har du dessutom en strategisk helhetssyn som kan bidra till skolans och Uddevalla grundskolors långsiktiga framgång? Då kan du vara den rektor vi letar efter!Kvalifikationer
- Akademisk högskoleexamen med pedagogisk inriktning krävs. Du behöver ha erfarenhet av att ha undervisat som ämneslärare på högstadiet. Fördel är att ha ämneslärarkompetens från högstadiet.
- Rektorsutbildning eller påbörjad rektorsutbildning är ett krav.
- Erfarenhet av att ha arbetat som rektor kommer att bedömas som meriterande vid rekryteringen.Övrig information
Rekryteringen sker genom två intervjuer samt personlighets- och logiktest. En första digital intervju sker under eftermiddagen den 15 januari 2026. För de kandidater som blir uttagna till den andra intervjun kommer de uttagna kandidater att genomgå ett personlighets- och logiktest. Intervjutillfälle nummer två äger rum fysiskt under förmiddagen 23 januari 2026.
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
