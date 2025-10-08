Rektor Oxbackskolan
Oxbackskolan är en anrik och historisk byggnad som ligger centralt i Södertälje med närhet till kommunikationer. På Oxbackskolan som är en i huvudsak treparallellig F-3-skola så finns ett tydligt undervisningsfokus och ett strukturerat arbete kring läsutveckling. På skolan finns också ett fritidshem med engagerade medarbetare som arbetar med erbjuda lärande och utveckling inom fritidshemmet. Efter sex fina förbättrande år så lämnar skolans rektor för nytt rektorsuppdrag och vi söker dig som är redo att ta över och som vill hålla i och ytterligare utveckla det fina arbete som pågår på Oxbackskolan.
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Uppdraget
Som rektor för Oxbackskolan så leder du skolans utveckling och organisation med syfte att öka elevernas lärande och stärka medarbetarna i deras profession. Genom ett relationellt, tydligt och tryggt ledarskap samordnar och utvecklar du det pedagogiska arbetet så att utbildningen och elevhälsoarbetet håller hög kvalitet och utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du är en tydlig pedagogisk ledare och är van att följa upp och utvärdera olika typer av resultat och sedan omsätta dessa i lärande och undervisningsutveckling.
Prioriterat utvecklingsområde för våra grundskolor är kvalitet i undervisningen. Du kommer att tillsammans med förstelärare leda arbetet med att utveckla det kollegiala lärandet och undervisningen. Alla elever i våra skolor ska lära sig läsa och utvecklas till goda läsare. Erfarenhet av att använda screening som underlag för förändrad undervisning och strukturerade insatser är meriterande för uppdraget. I det här uppdraget ingår att säkerställa att stöd sätts in tidigt och att åtgärder möter upp identifierade behov.
Som rektor i Södertälje kommun får du kontinuerligt stöd från grundskolans rektorsgrupp där du själv tillsammans med övriga rektorer i grundskolan ingår. I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande och där diskuteras frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap.
Vem är du?
Skolan söker en rektor som har en väl utvecklad förmåga när det gäller att samarbeta och relatera till andra i sin omgivning. I ditt ledarskap har du en förmåga att vara tydlig med förväntningar och krav, samtidigt som du lyssnar in och är lyhörd i dialogen med dina medarbetare och din omgivning. Du är inkluderande och har förmågan att motivera och samordna personal för att nå gemensamma mål. Som chef har du en helhetssyn som tar hänsyn till det större perspektivet och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är en relationell och utvecklingsinriktad ledare som bygger ditt ledarskap utifrån förtroende och tillit samt är närvarande och effektiv i det dagliga arbetet. Du har ett systematiskt förhållningssätt och har förmågan att organisera för både det dagliga och det mer långsiktiga arbetet på skolan. Du har erfarenhet av skolledning och pedagogiskt utvecklingsarbete och vill leda mot en skola där alla elever når sin fulla potential.
• Du har god förmåga att leda, inspirera och engagera personal
• Du är kommunikativ och van vid att samverka med olika aktörer
• Du vågar se vad som behöver förbättras och går från tanke till handlingPubliceringsdatum2025-10-08Kvalifikationer
• Lärarexamen
• Skolledarerfarenhet som rektor eller biträdande rektor
Meriterande:
• Påbörjad eller fullgjord rektorsutbildning
• Erfarenhet från F-6 som lärare och/eller ledare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund.
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
