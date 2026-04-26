Rektor
2026-04-26
Vilka vi är
Förskolan Valen Valle är ett föräldrakooperativ som ligger i Vallkärra, en liten by som ligger i direkt anslutning till Lund. Vår verksamhet bedrivs i vacker miljö med tillgång till en stor trädgård. I undervisningen nyttjar vi också våra vackra omgivningar såsom fält, hästhagar, olika lekplatser och grönytor i närområdet.
Vi söker nu en drivande och handlingskraftig rektor som tillsammans med personal, föräldrar och barn vill fortsätta utveckla verksamheten.
Förskolan är uppdelad på två avdelningar, en för yngre barn och en för äldre. Verksamheten har plats för maximalt 35 barn. Rektor, personal och styrelse arbetar för en positiv och transparent organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vilket är nyckel till framgång då Valen Valle är ett föräldrakooperativ där föräldrarna inte deltar i den dagliga verksamheten.
På Valen Valle vill vi sätta barnen i fokus. Vi vill möta varje enskilt barn där hen är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vår strävan är att utveckla och anpassa vår miljö utifrån barnets behov. För att nå dit använder vi oss av kollegialt lärande och en gemensam målbild med ett väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas. En framgångsfaktor i detta arbete är en hög personaltäthet och ett sammansvetsat team.
Utöver detta erbjuds pedagogiska måltider, bra arbetstider och friskvårdsbidrag.

Dina arbetsuppgifter
Till vår förskola söker vi en rektor som vill jobba verksamhetsnära och bidra med tidigare erfarenheter för att tillsammans med personal skapa en miljö där både barn och medarbetare utvecklas. Tjänsten är uppdelad med 30% för administrativa uppgifter och resterande 70% där du som rektor förväntas vara delaktig i verksamheten och barngruppen.
Som rektor på förskolan Valen Valle leder du det pedagogiska arbetet och säkerställer en trygg och utvecklande verksamhet. Uppdraget innebär att du som rektor ansvarar för personal-, arbetsmiljö-, lokal- och verksamhetsfrågor i samråd med styrelsen. Vi strävar efter en verksamhet där det finns möjlighet att vara med och påverka och växa, både som barn och medarbetare.
Du ansvarar för att skapa ramarna för en förskola med trygga barn och vårdnadshavare samt stötta medarbetare genom tydlig struktur och rutiner i enlighet med den pedagogiska planen och årshjulet för verksamheten. Genom att leda och fördela arbetet, ha ett övergripande ansvar för att förskolans utbildning utvecklas och bedrivs i enlighet med skollagen och inom givna budgetramar når du framgång tillsammans med personal och styrelse.
Som rektor på Valen Valle kommer du ha stora möjligheter att utveckla förskolan framåt tillsammans med dina medarbetare.
Vem är du?
I ditt ledarskap är du närvarade, trygg och engagerad. Du är lyhörd, positiv och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har en förmåga att se helheten och kan prioritera ditt arbete.
Ordning och reda är för dig en självklarhet. Du har en ledarstil som bygger på förtroende och delaktighet gentemot dina kollegor och styrelsen, där framgång för dig är att se andra utvecklas och växa i sina roller.
Du är van vid att driva och utvärdera processer samt driva det pedagogiska utvecklingsarbetet. Att du som rektor arbetar operativt i barngruppen ser du som en tillgång och möjlighet att stötta medarbetare i deras utveckling.
Du har förmåga att gå in i den professionella rollen och kan hantera de krav som ställs, från lagar, styrdokument, läroplan, medarbetare och föräldrar.
För att axla den här rollen ser vi att du är utbildad rektor med erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i motsvarande verksamheter. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.
Avslutningsvis,
För att kunna erbjudas tjänst inom skola och barnomsorg krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregister.
Urval sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum - så tveka inte att skicka in din ansökan om detta låter intressant. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
bifoga CV
E-post: personalansvarig@valenvalle.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rektor Valen Valle".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Förskolan Valen Valle Ekonomisk Fören
, https://valenvalle.se/
Vallkärra Västratornsvägen (visa karta
)
226 50 LUND Arbetsplats
Förskolan Valen Valle Ek. För.
9876193