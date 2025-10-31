Rekryteringsmässa
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se
Den 14e november arrangerar Clockwork en rekryteringsträff i Luleå där företag och arbetssökande får en chans att mötas och knyta kontakter. På plats finns våra samarbetspartners som har tjänster inom bland annat lager och restaurang. Vem vet om du träffar din framtida arbetsgivare? Så ansöker du
Ta chansen och träffa din potentiella arbetsgivare!
När: Fredag den 14e november, klockan 10.00-12.00
Var: Smedjegatan 16, Luleå
Mer information och anmälan: https://jkk-marknadsprocess.typeform.com/to/xf6GV6dD
Vid frågor eller funderingar, kontakta Miriam Hajjar på miriam.hajjar@clwork.se
