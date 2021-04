Rekryteringsdag för sommarvikarierande undersköterskor i Sätra - - Stockholms kommun - Apotekarjobb i Stockholm

Stockholms kommun / Apotekarjobb / Stockholm2021-04-12Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!Vi söker dig som vill göra under sommaren göra en insats och arbeta med att vårda våra äldre.Här inbjuds du som vill arbeta som sommarvikarie på Sätra vård- och omsorgsboende till en rekryteringsdag onsdag 28 april. Vi har drop-in mellan klockan 13.30-16.00 på Sätra vård- och omsorgsboende, Frösätrabacken 7 C i Sätra, administrationen.Vi önskar att du tar med dig CV, personligt brev och kontaktuppgifter till referenser. Du ska därför inte skicka in din ansökan i förväg. Du kommer att få träffa en representant från verksamheten på en kortare intervju. Intervjuerna kommer att ske löpande under eftermiddagarna och du kan behöva vänta lite på din tur med tanke på att vi tar emot begränsat antal personer i lokalerna.2021-04-12Sätra vård- och omsorgsboende är ett boende för äldre personer med demenssjukdom. Vi arbetar efter den palliativa värdefilosofin och vi har fyra profilboenden inom frontallobsdemens, Huntington och socialpsykiatri. Hos oss kommer du att arbeta med vård och omsorg där du ser till att brukarna får bästa möjliga livskvalitet genom att stödja och aktivera dem i vardagen. För oss är det viktigt att varje individ får en meningsfull vardag och där har du en viktig roll!Du kommer att arbeta under sommaren vid behov eller enligt schema under dag, kväll, helg eller alternativt natt.Det är meriterande om du har undersköterskeutbildning eller har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor. Vi vill att du har erfarenhet av dokumentation och att du behärskar svenska i tal och skrift. Det är ett krav att du har fyllt 18 år.Vi söker ansvarsfulla medarbetare som vill arbeta inom äldrevård och som alltid har brukaren i fokus. Även som vikarie förväntas du ta fullt ansvar för de insatser som ska göras under ett arbetspass. Att vara positiv, självgående, ha god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad är något vi letar efter hos våra blivande sommarvikarier.Du är välkommen att ansöka till tjänsten genom att delta på rekryteringsdagen onsdag den 28 april. Observera att du inte ska söka tjänsten via Jobba i stan. Du behöver alltså inte skicka dina ansökningshandlingar till oss innan dess.Välkommen!Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-08-31Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-28Stockholms kommun5686503