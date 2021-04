Rekryterare till Ada Digital - TNG Group AB - Administratörsjobb i Stockholm

TNG Group AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-07Är du en erfaren rekryterare som brinner för digital utveckling?Ada Digital är ett dotterbolag till TNG. Vi är ett nischat företag för rekrytering och konsultförmedling inom tech, data, UX och digital commerce. Vi föddes 2018 ur frustrationen över IT-branschens låsta läge vad gäller rekrytering. Sedan dess utmanar vi dagligen oss själva, vår kunder och branschen att tänka nytt för att möta kompetensbristen inom tech. Och det har varit uppskattat - vi har många spännande kunder på väg in och behöver nu bli en till rekryterare. Vi ser fram emot att höra om dina erfarenheter, tips och ideér. Varmt välkommen till Ada Digital! Tillsammans rekryterar vi morgondagens digitala specialister och ledareVI ERBJUDER DIG* Som dotterbolag till TNG kan vi erbjuda fördelen att vara en del av en dynamisk start-up samtidigt som vi är en del av ett större sammanhang och en stabil koncern* Hos oss får du lära dig agil rekrytering: ett snabbrörligt arbetssätt med fokus på teamwork och kontinuerliga förbättringar* Möjlighet att delta i innovativa projekt för att möta kompetensbristen och öka jämställdhet och mångfald i IT-branschen* Samarbete med flera av Sveriges mest spännande varumärken där du utvecklas dagligen genom att rekrytera roller i digitaliseringens framkantDET HÄR GÖR DU HOS OSSHos oss får du jobba med en agil rekryteringsmetod framtagen för att öka möjligheterna att lyckas komma i mål inom given tidsram. Våra kandidatinsikter delar vi i teamet och transparent med våra kunder vilket möjliggör ett lösningsorienterat mindset och därmed bättre rekryteringsresultat.Som Talent Business Partner är du ytterst ansvarig för rekryteringsprojekt från ax till limpa. Det är en varierande, affärsmässig roll där du dagligen är i kontakt med såväl kunder som kandidater som jobbar med den digitala transformationen.Dina konkreta arbetsuppifter:* Förstamöten med CIOs, CTOs, HR eller digitala chefer hos kunder där du gör en analys av kundens rekryteringsbehov och presenterar Ada Digital* Ta fram offert och affärsupplägg* Uppstartsmöten med syfte att ringa in kompetens och attraktionsprofil för den roll som ska rekryteras.* Hålla intervjuer/kandidatmöten* Presentera kandidater som matchar kundens behov* Engagera dig i diverse projekt som syftar till att förbättra och utveckla vårt arbetssättDITT TEAM OCH ARBETSPLATSDu blir en del av ett härligt team om 8 personer varav några är Talent Business Partners och några arbetar som Talent Agents, vars huvudsakliga uppgift är att optimera inflödet av kandidater. Vi sitter tillsammans med vårt moderbolag TNG i nyrenoverade lokaler bredvid Mall of Scandinavia och Solna Station (nära pendeltågsstationen) och delar många glädjeämnen med våra kollegor. Hos oss är det kort sträcka från idé till genomförande och en genomgående positiv energi.MER OM DIGVi söker dig som har erfarenhet av rekrytering eller konsultförmedling inom IT och det digitala området. Du är affärsmässig och konsultativ i ditt förhållningssätt.Ada Digital är inspirerade av Ada Lovelace - världens första programmerare. Hon var begåvad, motiverad och tänkte på ett annorlunda sätt än övriga samtida matematiker gjorde. Vi ser gärna att du är en Ada också! Du behöver inte vara matematiker men det är viktigt att du är digital och orädd att testa nya vägar för att nå bättre resultat. Eftersom du ofta kommer köra fast - det gör man när man rekryterar utmanande specialistroller - så är det av största vikt att du har en lösningsorienterad läggning och en positiv grundinställning.SÅ HÄR FÅR VI KONTAKTVi på Ada Digital strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Och vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-07Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Tng Group AB5677414