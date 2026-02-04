Rehabiliteringsassistent - sommarvikariat
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård / Behandlingsassistentjobb / Sollefteå Visa alla behandlingsassistentjobb i Sollefteå
2026-02-04
Vill du vara med och göra skillnad? Då är det kanske dig vi söker som medarbetare till Sollefteå kommun. Hos oss har du nära till storslagen natur och småstadscharm. Du kan njuta av ett varierat fritids- och kulturliv.
För oss är det viktigt att du känner att ditt arbete är meningsfullt och att du ser din del i helheten. Du är med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.
Här bor människor med stark framtidstro!
Den kommunala hälso- och sjukvården i Sollefteå ansvarar för rehabilitering/habilitering av patienter inom ordinärt boende, särskilt boende, LSS, korttidsplats och-/eller daglig verksamhet.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som rehabiliteringsassistent erbjuds du ett varierande arbete. Arbetet är förlagt bland annat till patientens hem i ordinärt eller särskilt boende. Vi lägger stort fokus på samverkan med andra professioner i arbetet kring och med patienten.
Vi möter personer i olika åldrar, även om flertalet är äldre. Som rehabiliteringsassistent för arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal verksamhet kommer du bland annat få:
* utföra delegerade träningsprogram
* vara behjälplig under bedömningar tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut
* utföra praktiska administrativa uppgifter
* utföra uppgifter kopplade till buffertförråd
Du har alltid nära till stöd i arbetet då samtliga fysioterapeuter och arbetsterapeuter har sina kontor belägna på samma plats. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör grunden för våra förutsättningar att lyckas i vårt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* har undersköterskeutbildning alternativt annan av arbetsgivaren godkänd utbildning
* vi ser gärna att du är studerande till arbetsterapeut eller fysioterapeut
* har ett professionellt och gott bemötande
* har lätt för att samarbeta
* har förmåga att strukturera arbetet på ett effektivt sätt.
* är självständig med god initiativförmåga
* är positiv och bidrar till god arbetsmiljö
* har B-körkort
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är meriterande även om stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi ansvarar för att du som anställs utbildas internt inom delegerade uppgifter.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, Hälso & sjukvård Kontakt
Enhetschef
Liv Wiodahl 070 - 649 89 70 Jobbnummer
9723617